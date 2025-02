Fonte: IPA Kekko Silvestre e Francesca Michielin

Verissimo torna con un nuovo appuntamento sabato 22 e domenica 23 febbraio. Sono diversi gli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio, come Kekko Silvestre e Francesca Michielin, reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo 2025. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di sabato.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 22 febbraio 2025

Silvia Toffanin torna come di consueto nel weekend con un doppio appuntamento: Verissimo è ormai una certezza nel palinsesto Mediaset. Il 22 febbraio 2025 sono diversi gli ospiti attesi in studio, come Kekko Silvestre, leader dei Modà, reduce dall’esperienza sanremese in cui purtroppo è stato penalizzato a seguito della caduta. Non ha infatti preso parte alle interviste, come ha spiegato il suo manager, Francesco Facchinetti, che ne voleva il ritiro per preservare la sua salute.

“La settimana di Kekko è stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare ma lui non ne voleva sapere”, è stato Facchinetti a confermare l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia. “Abbiamo anche discusso per questo ma alla fine ho capito che aveva ragione lui. Un professionista serio e riconoscente non può tornare a casa, non può tirarsi indietro. La cosa che invece non riesco a capire e non me ne capacito sono le telefonate che ho ricevuto dalla stampa e dalla radio lamentandosi che Kekko non era disponibile”.

A Verissimo, dunque, si affronterà proprio parte di quanto accaduto. Ci sarà poi modo di parlare con Francesca Michielin (anche lei oltretutto infortunata), altra grande protagonista della settimana sanremese: ci hanno molto colpito le sue lacrime liberatorie sul palco dell’Ariston, dopo gli ultimi difficili anni a seguito dell’operazione al rene. Silvia Toffanin ospita poi in studio due grandi nomi, due amici uniti nel segno della musica, ovvero Ivana Spagna e Beppe Carletti.

Confermata la presenza dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, uno dei volti più amati della televisione, mentre dal Grande Fratello ci sarà come ospite Pamela Petrarolo, che ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello per stare vicina alla sua famiglia, che al momento sta attraversando un periodo delicato. E ancora Silvia Toffanin, in esclusiva, intervista Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che è stata vittima di violenza, dopo essere stata sedata dal marito: una vicenda che ha sconvolto non solo la Francia, ma il mondo intero. Nel libro E ho smesso di chiamarti papà, Caroline ha deciso di ripercorrere la vicenda.

Dove vedere Verissimo e a che ora inizia

Una nuova puntata di Verissimo va in onda oggi sabato 22 febbraio a partire dalle ore 16,30 su Canale5: la puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity, in streaming e on demand. Per la Toffanin, è ormai un doppio appuntamento fisso da un po’ di anni: è tra i programmi di punta di Mediaset. L’abbiamo vista e apprezzata anche a This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che ha segnato il suo debutto in prima serata. Oggi la Toffanin è tra le conduttrici di maggior successo di Mediaset, ed è cresciuta insieme al programma, così come alle esperienze che ha accumulato nel corso della sua vita.