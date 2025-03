Verissimo, anticipazioni 1º marzo: tra gli ospiti i cantanti di Sanremo e un dolce omaggio

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Silvia Toffanin conduce Verissimo dal 2004

Come ogni weekend, torna puntale l’appuntamento con Verissimo. Anche questa settimana la padrona di casa Silvia Toffanin continuerà a puntare sul Festival di Sanremo, che tanto successo ha avuto pure quest’anno con la guida di Carlo Conti. Puntata dopo puntata la conduttrice Mediaset sta intervistando tutti i cantanti che hanno reso avvincente la gara dell’ultima edizione della kermesse musicale, vinta alla fine da Olly.

Verissimo, ospiti e anticipazioni dell’1º marzo:

Dopo aver accolto a Verissimo Kekko Silvestre (che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro certi pregiudizi a Sanremo), Francesca Michielin, Marcella Bella e Serena Brancale, Silvia Toffanin intervisterà altri cantanti del Festival di Sanremo 2025 per racconti inediti e per svelare retroscena e curiosità su uno degli eventi musicali italiani più importanti.

Sabato 1º marzo sarà così ospite a Verissimo Settembre, giovane talento che, dalla partecipazione a Io Canto con Gerry Scotti alla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua Vertebre, che è diventata velocemente una hit radiofonica.

Sempre reduce dal successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, a Verissimo anche la voce inconfondibile e la carriera di Noemi, che già in passato è stata intervistata da Silvia Toffanin. Questa volta parlerà della sua ultima esperienza nella città dei fiori e di come è cambiata la sua vita dopo il matrimonio.

Domenica 2 marzo sarà invece protagonista a Verissimo Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici alla sua prima partecipazione all’Ariston. Non solo cantanti perché tra gli ospiti di sabato è prevista anche Anna Dello Russo, la giornalista che ha fatto della sua passione per la moda la sua vita. E che abbiamo visto di recente a Sanremo, come ospite fissa al Dopofestival di Alessandro Cattelan.

A Verissimo si parlerà poi di creatività in cucina con Chef Rubio, che fino ad oggi non è mai stato ospite di Silvia Toffanin. Poi l’energia e la solarità di Carmen Di Pietro, che arriverà in studio con il figlio Alessandro Iannoni, visto qualche tempo fa a L’Isola dei Famosi.

Infine, il ricordo toccante e l’impegno di Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, indimenticabile inviata de Le Iene, scomparsa a soli 40 anni nel 2019. Dopo la morte della giornalista la donna ha creato una fondazione a nome della figlia per continuare le sue lotte, concentrate in particolare su tre ambiti: la salute, il rispetto dell’ambiente e il sociale.

Dove vedere Verissimo e a che ora inizia

Una nuova puntata di Verissimo va in onda oggi sabato primo marzo a partire dalle ore 16,30 su Canale5: la puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity, in streaming e on demand. Per la Toffanin, è ormai un doppio appuntamento fisso da un po’ di anni: è tra i programmi di punta di Mediaset. L

’abbiamo vista e apprezzata anche a This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che ha segnato il suo debutto in prima serata. Oggi Silvia è tra le conduttrici di maggior successo di Mediaset, ed è cresciuta insieme al programma, così come alle esperienze che ha accumulato nel corso della sua carriera.