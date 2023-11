Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Una scelta drastica per Alessandro Basciano, che dopo la turbolenta rottura con Sophie Codegoni ha deciso di cambiare vita e andare lontano dall’Italia. L’ex gieffino lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram, affidando alle storie un lungo sfogo dove lascia intendere di essere pronto a partire per una meta lontana. E lasciarsi così alle spalle un capitolo doloroso della sua vita.

Alessandro Basciano lascia l’Italia: la decisione drastica dopo la rottura con Sophie Codegoni

È passato qualche mese dall’annuncio della rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una storia finita in modo decisamente turbolento, tra un botta e risposta social e uno ancora più seguito nel salotto televisivo di Verissimo.

La coppia in queste ultime settimane non si è risparmiata, rilasciando dichiarazioni sulla vicenda e raccontando la propria versione, senza dimenticare gli interventi esterni anche della presunta amante del dj, che confermerebbe ciò che Sophie Codegoni sostiene da tempo, ovvero un tradimento in atto quando la loro bambina era già nata.

Adesso il dj avrebbe preso una decisione drastica, quella di allontanarsi dall’Italia per ritrovare se stesso e lasciarsi alle spalle questo capitolo doloroso della sua vita. Lo ha comunicato su Instagram: ha affidato ai social un lungo sfogo per spiegare ai follower le sue ultime scelte.

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte, ho dato tutto me stesso ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia, alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato, ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso”, ha scritto.

E poi ha aggiunto: “Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia, la mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano, forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò, non vi nascondo la mia malinconia, ma purtroppo è stato tutto a senso unico, mi manca, mi manca tutto”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, un botta e risposta senza fine

Dopo settimane in cui i due ex gieffini non si sono risparmiati tra accuse reciproche, le cose sembravano poter andare per il verso giusto. Sebbene infatti Sophie Codegoni avesse dichiarato in più di un’occasione di non voler incontrare l’ex compagno, non gli ha mai negato di poter vedere la loro piccola Celine Blue, frutto della loro relazione.

Ma gli attacchi tra i due, purtroppo, non si sono placati: solo qualche giorno fa infatti Basciano aveva mostrato su Instagram la lettera che il suo avvocato ha mandato a quello della ex. “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia – si legge nella missiva pubblicata – e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere… Non scordate mai chi siete e da dove venite”.

Una situazione sempre più delicata, dove lui ormai “ha perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”. Nessuna tregua dunque tra Sophie e Alessandro, sempre più lontani, anche di fronte al bene della loro bambina.