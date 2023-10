Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Le voci di crisi si rincorrevano da settimane, ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale della rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’annuncio è arrivato attraverso un post della stessa ex tronista di Uomini e Donne, che ha parlato di “cose gravi” che hanno portato alla decisione di interrompere la loro relazione, senza però scendere ulteriormente nei dettagli. Adesso a parlare sono il padre e il manager di Basciano, che hanno voluto difenderlo dagli attacchi social conseguenti alla notizia della fine della relazione con Sophie.

Alessandro Basciano, dopo l’annuncio di Sophie Codegoni lo difendono il padre e il manager

Era solo questione di tempo: dopo l’annuncio di Sophie Codegoni sulla rottura con Alessandro Basciano era scontato che arrivasse una replica da parte del suo ex compagno. Ma mentre l’ex gieffino ha scelto il silenzio – almeno per il momento – a intervenire sono stati il padre e il manager, in seguito ai pesanti attacchi social che lo vorrebbero come il presunto colpevole della fine della storia d’amore con Sophie.

Il primo a esporsi sulla vicenda è stato il padre di Alessandro, Beppe Basciano, che ha affidato a X (l’ex Twitter) il suo sfogo: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono”, rivolgendosi a tutti gli hater che hanno attaccato il figlio.

Più duro invece il manager Benji Costantino, che sui social è stato decisamente più pungente: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!”. E mentre su Instagram continuano i commenti contro Basciano, le parole di Sophie Codegoni sembrerebbero confermare le indiscrezioni che si rincorrono da qualche settimana, che insinuerebbero dei tradimenti da parte dell’ex gieffino.

Sophie Codegoni, l’annuncio della rottura con Basciano su Instagram

Le parole di Sophie Codegoni su Instagram non hanno colto (quasi) nessuno di sorpresa, visto che era da tempo che si parlava di una crisi con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva già ammesso di star attraversando un periodo di crisi con il compagno. “Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, aveva fatto sapere.

Difficoltà che in cuor suo sperava di poter superare per il bene della piccola Celine Blue, nata lo scorso maggio, e per recuperare un rapporto, che oggi, senza alcun dubbio, è arrivato al capolinea. “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”, ha scritto su Instagram l’ex gieffina. “Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto“.

Profondamente ferita e delusa da Basciano, Sophie Codegoni ha fatto sapere ai fan: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.