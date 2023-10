Alessandro Basciano a “Verissimo”: “Io e Sophie non stavamo più insieme”

Alessandro Basciano, a distanza di alcune settimane dalla rottura con Sophie Codegoni torna, per la seconda volta, nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’ex coppia di gieffini che tanto aveva fatto sognare i fan è da settimane sotto i riflettori per gli strascichi restituiti allo schermo da una narrazione della loro relazione ricca di lati oscuri e di prospettive diametralmente opposte. Anche la conduttrice si è trovata in difficoltà, divisa tra due storie molto diverse, accomunate solo da una profonda sofferenza. Non sono mancati, nell’intervento del Dj ex tronista di Uomini e Donne e GF, alcuni punti critici e che (chissà) potrebbero anche chiamare un’altra volta Sophie Codegoni a una replica nello stesso studio.

Alessandro Basciano a “Verissimo”: “Non stavamo più insieme”

“Io e Sophie non stavamo più insieme nel momento in cui tutto è successo”. Queste le parole pronunciate da Alessandro Basciano in merito alla sua relazione (ormai finita) con Sophie Codegoni, facendo riferimento al putiferio scatenato dalle accuse dell’ex ragazza di averla tradito a Ibiza con una vecchia fiamma.

“Ho visto l’ultima intervista. Mi ha fatto molto riflettere. Sophie l’ho vista molto risoluta, fredda, decisa, convinta di tutto quello che sta facendo. Forse però si è dimenticata di tanti tasselli”, alludendo per esempio all’episodio della nascita della piccola figlia della coppia, Celine. E ancora in merito alle parole pronunciate dalla modella: “La rabbia ti fa fare e dire cose che a distanza di tempo riconosci che ti saresti potuto evitare, soprattutto quando c’è una bambina di mezzo. Anche se fosse tutta farina del suo sacco io da persona esterna perché nessuno le ha consigliato di non essere così sparata, fredda. Poteva non entrare nel dettaglio e nel particolare anche perché sicuramente ci sono stata situazioni ambigue ma non c’è una vera prova che lei sia stata tradita”.

Quello che ha visto lei, lo ha reso ben chiaro quando ha parlato nello studio di Silvia Toffanin, è un tradimento. Basciano ammette delle verità alla base dei discorsi di Sophie, ma che poi prendono pieghe diverse e non chiare: “Lei ha ragione, ma se avesse fatto vedere il video completo si sarebbe visto che io mi stavo facendo i fatti miei. In quei frame lei si è avvicinata, ma io mi sono dileguato. Che quella situazione fosse ambigua è vero, non doveva esserci, lei ha provato e continua a provare a emergere a tutti i costi e lo sta facendo in modo esponenziale. Però lei sa benissimo che non l’ho tradita perché è una persona che premedita tutto questo perché non ha un video in cui siamo insieme a letto? Sicuramente è una grossa mancanza di rispetto, ma non è un tradimento“, conclude.

Le violenze di Alessandro Basciano: la verità sullo schiaffo

“Per me lei ha sbagliato fin dall’inizio a venire qua in studio e partire in quinta”. Così Alessandro Basciano commenta la decisione di Sophie Codegoni di rendere pubblica la loro separazione sui social recandosi poi per ben due volte nello studio di Verissimo a dare la sua versione dei fatti. “Io”, si difende lui, “Sono qua per difendermi perché penso sia giusto averne il diritto”.

Per Sophie il tradimento non è valso la separazione tra i due. Quello che veramente ha messo fine alla coppia è stata la gelosia e soprattutto uno schiaffo e la violenza che lei ha descritto essere emersa in un episodio durante nella puntata di domenica 22 ottobre. La versione di Basciano è molto diversa: “Non c’è stato nessuno schiaffo, c’è stata una pesante colluttazione tra me e il mio manager, lei si è messa in mezzo, ha tentato di fermarci. Ma non era gelosia, era un problema lavorativo tra me e lui. Ci sono stati schiaffi, una colluttazione tra me e il mio manager. Eravamo tutti lì. Non so perché dica che lo schiaffo è arrivato a lei. Probabilmente mi vuole infangare, perché mi vuoi distruggere che sono il papà della tua bambina?”.

Ha poi aggiunto: “Tra noi ci sono sempre stati toni molto pesanti. Io rispetto l’immagine della persone che è perché la amo, quindi non la diffamo, diciamo così. Nonostante noi non torniamo più insieme, lei ha voluto fare questa sorta di guerra e siccome io la guerra non la voglio fare e voglio pensare alla mia bimba”.

Basciano è poi tornato su un argomento che aveva già affrontato la prima volta nello studio di Verissimo: il presunto plagio di Sophie Codegoni. “Secondo il mio punto di vista è molto condizionata da terze persone che l’hanno consigliata male sull’esporsi in questo modo”. Ha poi concluso il suo intervento: “Secondo me il nostro rapporto è stato puro amore per un anno e mezzo. Non so come lei possa essere arrivata a di determinate cose”.

“Non so cosa dirti, perché avete due versioni troppo diverse“. Così Silvia Toffanin ha concluso così l’intervista, trasmettendo per un attimo lo stesso smarrimento che accompagna da qualche settimana i fan della coppia.