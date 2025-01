Fonte: IPA Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi, fondatrice del suo brand e volto noto della moda italiana, è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria che potrebbe condurre a un processo per stalking. La Procura di Bologna, nella persona del Pubblico Ministero Luca Venturi, ha chiuso le indagini nei confronti della stilista bolognese, accusata di aver perseguitato una donna con cui in passato aveva avuto rapporti sia personali che professionali e che riteneva essere l’amante del suo compagno.

La denuncia e le accuse

La vicenda risale a febbraio 2024, quando Elisabetta Franchi avrebbe iniziato a comportarsi in modo ossessivo nei confronti di una sua ex consulente e amica, accusandola di avere avuto una relazione con il suo ex compagno Alan Scarpellini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il comportamento di Franchi avrebbe incluso minacce, diffamazione e un uso strategico dei social media per alimentare un clima di ostilità contro la donna.

Uno degli episodi di maggior rilievo citati nell’indagine riguarda un messaggio privato inviato dalla stilista alla presunta vittima: “O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena”. Poco dopo, Franchi pubblica su Instagram un post dal tono accusatorio che, pur senza fare nomi, aveva permesso ai suoi numerosi follower di identificare facilmente la donna, scatenando contro di lei una vera e propria shitstorm. Nei commenti al post, molti utenti attaccavano la vittima, contribuendo a renderla oggetto di un linciaggio pubblico.

Le conseguenze sulla vittima

La donna, una libera professionista che lavora come broker, si è rivolta all’avvocata Chiara Rinaldi e ha sporto denuncia. Nel suo racconto emerge un quadro di grande sofferenza: le continue molestie e la diffusione di messaggi denigratori avrebbero generato una forte ansia, fino a modificare profondamente le sue abitudini quotidiane. La vittima ha dichiarato di aver dovuto affrontare difficoltà nel lavoro e un clima di isolamento sociale, conseguenze dirette delle azioni attribuite a Franchi.

Tra gli episodi contestati, vi sarebbe anche una visita della stilista presso la sede di una banca, cliente della broker. Qui, Franchi avrebbe chiesto ai dirigenti dell’istituto di licenziare la donna, accusandola di essere poco professionale e incompetente. Questo comportamento, secondo la denuncia, avrebbe ulteriormente danneggiato la reputazione della vittima.

Il ruolo di Elisabetta Franchi

Le vicende personali di Elisabetta Franchi hanno attirato grande attenzione negli ultimi anni, alimentando spesso polemiche mediatiche. Dopo una relazione durata 15 anni, la stilista si è separata dal suo compagno nel 2024, rivelando pubblicamente di essere stata tradita. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha ammesso di aver assunto investigatori privati per raccogliere prove del tradimento, un dettaglio che si intreccia con le accuse mosse oggi dalla sua ex consulente.

Questo episodio giudiziario si aggiunge alla condanna del tribunale del lavoro di Busto Arsizio nel 2022 per dichiarazioni discriminatorie rilasciate durante un evento pubblico, dove aveva affermato di preferire l’assunzione di donne over 40 per la loro maggiore disponibilità lavorativa rispetto a quelle più giovani. Con la chiusura delle indagini, il prossimo passo sarà la decisione del giudice sull’eventuale rinvio a giudizio della stilista.

Gli avvocati delle parti hanno iniziato a preparare le rispettive strategie difensive. Paolo Creta, legale di Franchi, ha dichiarato che la sua assistita è determinata a difendersi dalle accuse, ritenendole prive di fondamento. Dall’altra parte, la legale della vittima ha sottolineato come le prove raccolte finora dimostrino chiaramente l’intento persecutorio della stilista.