GF Vip 6, Franco Bortuzzo stronca il flirt tra Manuel e Lulù

GF Vip 6: il cast ufficiale

Al GF Vip 6, l’entrata in scena di Manuel Bortuzzo non è passata inosservata. Ha sin da subito commosso lo spirito di questo ragazzo, il suo impegno, la grande tenacia e la voglia di mettersi in gioco e di superare dei limiti. Dentro la casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare con Lucrezia “Lulù” Selassié, che lo ha conquistato tra malizia e dolcezza. Eppure, Franco Bortuzzo – padre di Manuel – non è molto d’accordo riguardo al flirt.

In occasione dell’intervista rilasciata a Non succederà più – trasmissione di Radio Radio – Bortuzzo Senior ha confidato a Giada di Miceli che solitamente Manuel ha altri gusti in fatto di donne. “In quelle circostanze si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia, senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no”.

Franco Bortuzzo ha stroncato questo flirt, non lasciando alcuno spazio all’immaginazione. “Obiettivamente lo dico guardando tutte le sue ex, che oggi rimpiango, perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio, quando è preso, lo noti che è veramente cotto”.

Il papà di Manuel è anche tornato indietro nel tempo, ammettendo di provare dispiacere per come è finita l’ultima relazione del figlio. La sua ex ragazza, Federica, con cui si era creato un bel rapporto, purtroppo alla fine non è riuscita ad affrontare le difficoltà di Manuel. Chi meglio di un padre, dopotutto, può essere sincero a riguardo delle relazioni di un figlio?

Certo, tra Manuel e Lulù il legame non è ancora diventato serio. C’è voglia di conoscersi, come del resto capita nella casa più spiata d’Italia. Inoltre, Lulù ha avuto un primo attacco di gelosia nei confronti di Manuel, per colpa di Sophie Codegoni. Solamente il tempo potrà dire se scatterà qualcosa di più importante, o se invece è solo il tipico flirt da reality show. Di certo, il papà di Manuel è stato piuttosto diretto: chissà cosa il futuro riserverà loro.