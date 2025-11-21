Manuel Bonanomi, chi è il vincitore de La Ruota dei Campioni

Il giovane studente si è aggiudicato la vittoria a "La Ruota dei Campioni", che ha visto sfidarsi i migliori concorrenti della stagione de "La Ruota della Fortuna"

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Con un montepremi eccezionale, Manuel Bonanomi si è aggiudicato la vittoria a La Ruota dei Campioni, l’edizione che ha visto sfidarsi i migliori concorrenti della stagione de La Ruota della Fortuna, il popolare gioco televisivo condotto da Gerry Scotti.

Il giovane campione, originario di Erba (in provincia di Como) si è distinto per la sua intelligenza acuta, la preparazione e una notevole dose di fortuna, arrivando a conquistare la vittoria finale.

Chi è Manuel Bonanomi, il vincitore de La Ruota dei Campioni

Manuel Bonanomi, venticinquenne originario di Erba (Provincia di Como), è diventato il protagonista indiscusso dello speciale La Ruota dei Campioni de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti. Nell’evento televisivo in prima serata su Canale 5, il giovane studente di Ingegneria Alimentare ha conquistato il titolo di Campione dei Campioni, aggiudicandosi un montepremi eccezionale e il prestigio di essere riconosciuto tra i migliori concorrenti dell’intera stagione.

Ovviamente il ragazzo non era un volto nuovo al pubblico; aveva già partecipato a La Ruota della Fortuna, dimostrando eccezionali abilità nel risolvere i celebri enigmi. Il suo ritorno nel torneo dei campioni lo ha visto affrontare avversari di alto livello, ma la sua prontezza nel decifrare le frasi e la gestione oculata del tabellone lo hanno portato dritto alla vittoria.

Manuel è uno studente impegnato: sta portando avanti la tesi universitaria su un tema legato alla sostenibilità e ai processi produttivi alimentari. E ha dichiarato che, dopo il grande successo televisivo, vuole completare gli studi prima di decidere come investire la somma vinta. “Ho già fatto un viaggetto. Ho girato il Regno Unito in camper. Adesso sto aspettando di finire la tesi e poi ci penso“, ha raccontato.

In passato aveva già ottenuto importanti vittorie nel game show: si era aggiudicato una crociera ai Caraibi, premio che ha scelto di regalare ai suoi genitori in segno di gratitudine.

Come è andata la partita: la vittoria eccezionale

La serata speciale de La Ruota dei Campioni ha visto affrontarsi nove concorrenti, selezionati in base alle vincite più elevate accumulate durante la stagione. Il torneo era strutturato in tre incontri tematici (televisione, musica, cinema), ciascuno di quattro round, con l’obiettivo di individuare i tre finalisti.

Alla fine, insieme a Manuel, sono arrivati in finale Dario Basile e Sergio Improta, ma è stato proprio il giovane studente di Erba a spuntarla nell’ultimo round decisivo, risolvendo con rapidità il tabellone finale, che è stato dedicato a Diego Armando Maradona, suscitando grande emozione nello studio.

La vittoria di Manuel non è solo simbolica, ma anche economica: il suo montepremi complessivo ammonta a 278.100 euro.

Questa cifra è il risultato di diverse componenti: innanzitutto, i 196.000 euro già vinti nelle precedenti partecipazioni regolari alla Ruota della Fortuna, a cui si aggiungono 32.100 euro guadagnati durante le manche intermedie del torneo dei campioni, e infine 50.000 euro ottenuti nell’ultimo segmento, quello della “Ruota delle Meraviglie”.

Prima della sfida finale, Manuel ha ringraziato il pubblico e i sostenitori: “Volevo salutare tutti quelli che mi hanno riconosciuto in questi mesi, siete stati gentilissimi e ho pensato tantissimo al vostro supporto”.

