Belen Rodriguez, dopo le feste cambia look e copia la sorella Cecilia

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

Nuovo anno, nuovo look. L’ultimo periodo, per Belen Rodriguez, sembrerebbe essere stato turbolento, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. È arrivato quindi il momento di affrontare dei cambiamenti. Dopo le feste, così, ha deciso di modificare il suo taglio di capelli. E ora è uguale a sua sorella Cecilia.

Belen Rodriguez con la frangia: è uguale a Cecilia

Belen e Cecilia Rodriguez sono inseparabili. Le due sorelle, infatti, hanno più volte di dimostrato di avere un rapporto speciale e di essere inseparabili. Ci sono sempre state l’una per l’altra, sia nei momenti belli della vita, sia in quelli più duri. Provano, quindi, una grande stima reciproca che ne guida le scelte anche nella vita, sia per ciò che riguarda i temi più seri, sia per quelli più leggeri.

Belen, infatti, per il suo nuovo taglio di capelli ha preso ispirazione proprio dalla sorella Cecilia. Dopo le feste, così, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con una frangetta che le incornicia il viso. Non c’è che dire: sta veramente benissimo. A tutti, però, non è passato inosservato un dettaglio: ora distinguerla dalla sorella minore sarà impossibile, tanto che qualcuno l’ha addirittura accusata di averla copiata. La risposta della Rodriguez, però, non si è fatta attendere e, rispondendo ai commenti, ha affermato:

Diciamo che mia sorella è la mia inspirazione, e non solo per la frangia!

Belen Rodriguez, tempo di cambiamenti: Antonino è lontano

E il cambiamento più grande sembrerebbe essere quello che riguarda la sua vita sentimentale. Da poco, infatti, è diventata madre della sua secondogenita Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. Dopo essere diventati genitori, però, i due sembrerebbero essere entrati in una profonda crisi.

Belen e Antonino appaiono insieme sempre più raramente, e dopo una vigilia di Natale condivisa, nel recente weekend di Santo Stefano, che l’argentina ha celebrato con una gita fuori porta in montagna, di Spinalbese non c’è stata traccia. La Rodriguez lo ha trascorso in compagnia dell’amica Patrizia, della figlia Luna Marì, della sorella Cecilia e del cognato Ignazio Moser.

Cosa ne sarà della coppia? I due sono ormai ex o c’è ancora possibilità di veder tornare il sereno tra Belen e Antonino? Sarà solo il tempo a dare le risposte ai fan che, con affetto, seguono la vita della showgirl preoccupandosi per lei e gioendo dei suoi successi.