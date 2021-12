Belen e Antonino, la storia d’amore è finita: conducono vite separate

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stata al centro costante del chiacchiericcio in rosa. Dalle prime voci di crisi fino alla smentita di Belen – e come dimenticare quel viaggio da sogno a Parigi? – a condividere l’indiscrezione della rottura è stato il magazine Oggi, che ha mostrato come la showgirl e Antonino siano ben lontani dall’essere una coppia. All’atto, in realtà, conducono vite separate.

Belen e Antonino, è finita: una storia d’amore tramontata

Una coppia scoppiata, così ha scelto di titolare il magazine Oggi la notizia su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’articolo è stato firmato dal giornalista Alberto Dandolo: da tempo, Antonino ha scelto di lasciare la casa che condivideva con la showgirl per trasferirsi nell’ex abitazione di Milano. Lo scoop non si è fermato qui e ha descritto le vite da separati della coppia che ha fatto sognare per la passione che mettevano in ogni uscita pubblica.

Pare, infatti, che Antonino si divida tra la Liguria e Milano: un weekend lo trascorre dai suoi parenti, mentre l’altro lo dedica alla figlia, Luna Marì. Ciò dimostra che comunque i due non sono rimasti in cattivi rapporti e che, nonostante tutto, non trasporranno i propri sentimenti negativi nei confronti della figlia. Un aspetto che Belen ha dovuto già affrontare con Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Quando è iniziata la crisi tra Belen e Antonino?

Il magazine Oggi, diretto da Umberto Brindani, ha voluto specificare qualcosa in più sulla crisi che ha colpito Belen e Antonino. Dopo un iniziale slancio affettivo che aveva lasciato tutti senza parole, dopo la gravidanza della Rodriguez e la nascita di Luna Marì, è iniziato un periodo buio per la coppia.

La passione è iniziata a scemare, e non c’è stato nulla da fare. “Genitori sereni ma distanti emotivamente“, così li ha descritti Oggi. Belen aveva rilasciato una prima dichiarazione, ammettendo di non essersi mai lasciata con Antonino. Tuttavia, non è così: le loro strade si sono separate, ma si incrociano ancora oggi per il bene comune, ovvero la figlia Luna Marì.

La rottura era stata confermata anche da Fabrizio Corona

Tra alti e bassi, da quando è iniziata la crisi tra la Rodriguez e Spinalbese, c’è stato un chiacchiericcio costante, di voci di corridoio, possibili flirt. Come dimenticare quello attribuito tra Belen e Damiano David dei Måneskin, in seguito prontamente smentito? O, ancora, il più recente a Michele Morrone? A confermare la storia d’amore finita era stato anche Fabrizio Corona, ex di Belen, con cui ha mantenuto degli ottimi rapporti.

“Io e Belen siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia, bisogna pensare. Nel momento in cui finisce una storia, l’importante è essere buoni genitori“, aveva detto nel corso di un’intervista a Super Guida TV l’ex re dei paparazzi.