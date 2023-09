Nina Moric, la dura replica a Fabrizio Corona dopo l’accusa a “Belve”

Il programma condotto da Francesca Fagnani, Belve, ha fatto parlare di sé ancor prima di iniziare ufficialmente, con la prima puntata in programma per la serata del 26 settembre 2023. Dopo le anticipazioni dell’intervista di Fabrizio Corona, c’è una persona che non ha scelto di rimanere in silenzio: Nina Moric. La dura replica su Instagram, dopo essere stata accusata di essere una madre assente.

Nina Moric replica a Fabrizio Corona dopo le anticipazioni dell’intervista a Belve

Nel corso della prima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha scelto degli ospiti d’eccezione: Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Le interviste sono sempre dirette, crude: non c’è trucco, inganno o maschera. Così, dopo le anticipazioni riguardo all’intervista di Corona, Nina Moric ha voluto rompere il silenzio su Instagram, commentando in modo duro quanto detto dall’ex.

“Carlo sta male. Nina non lo vede mai. Non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre, lei non ci sarà più per lui”, ha detto Fabrizio Corona, parlando anche della malattia genetica del figlio.

Non è tardata, però, la replica della Moric, proprio sui social, dove ha condiviso una serie di stories, parlando di malvagità e giustizia. “Ripagate il bene con il bene, restituisci il male con la giustizia. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te”.

Il commento di Nina Moric su Instagram

“Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliose del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di tre anni di reclusione nei miei confronti. Si, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla. Non vedo l’ora”, così ha concluso il suo sfogo sui social, dopo aver condiviso anche un breve estratto delle dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Come sta Carlos Corona

Descritta come una madre assente, Nina Moric ha riabbracciato il figlio Carlos dopo tre anni nel febbraio del 2023, in occasione di una mostra delle opere della modella in una galleria d’arte di Bergamo. “Lui è il capolavoro della mia vita”, aveva detto alla stampa. “Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme“.

Nello studio di Belve, Corona ha infatti parlato a cuore aperto delle condizioni di salute del figlio Carlos. “Adesso sta male. Ho lottato per anni, in questo momento sono in una fase mia molto brutta (…). Se mi riconosco una quota di responsabilità nel malessere di Carlos? No, perché il suo è un malessere genetico. Lui non potrà gestire la propria vita da solo”. Dal 23 settembre, Corona è anche ufficialmente un uomo libero: “Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare”, ha commentato così sui social. E, sulla base di quanto quanto rivelato a Belve, ha mantenuto la promessa.