Fonte: IPA Nina Moric

Nina Moric avrebbe un nuovo amore. La modella croata, che si è appena riavvicinata al figlio Carlos Maria Corona, avrebbe deciso di concedere una nuova chance all’amore e, in particolare, avrebbe iniziato a frequentare un noto imprenditore marchigiano. Lui è Giuseppe Barboni ed è conosciuto nel mondo per le sue attività professionali di successo, riconosciute persino da Forbes. A suggerire di una loro possibile relazione d’amore, sono i tanti video comparsi sui social e soprattutto una dichiarazione di lui: “Nina è una delle donne più belle di questo secolo, Nina per me è anche più intelligente che bella”.

Chi è Giuseppe Barboni

Classe 1987, è figlio del noto avvocato Walter ed è un imprenditore marchigiano. Giuseppe Barboni è laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali e, da qualche anno, guida la Luxury Private Group, società leader nei servizi di lusso che comprendono trading immobiliare, yachting e global concierge. È inoltre amante degli sport da combattimento ed è un volto noto del mondo dello spettacolo, sia per i suoi legami con diversi attori di Hollywood che per i vari flirt con modelle e showgirl. Con Nina Moric, sembra aver finalmente trovato l’amore: “Ti amo, perché non ho bisogno di te”, scrive.

Nato e cresciuto ad Ascoli Piceno, si è trasferito a Roma da giovanissimo per seguire le sue ambizioni. È inoltre un ex studente studente del Collegio Morosini di Venezia. È stato scelto da Forbes tra i 100 Business Man dell’anno, è chiamato nelle maggiori Università a tenere lezioni in luxury management. Per il momento, del suo amore con Nina Moric si sa pochissimo, se non quello che loro stessi vogliono condividere sui social.

Intervenuto su Instagram per difendere la sua compagna dai tanti attacchi sui social, Barboni ha scritto: “Negli ultimi giorni ho letto commenti (fortunatamente pochi) non simpatici su Nina e, a tratti, comici. Comici perché detti da persone che non sarebbero capaci a portare neanche le buste della spesa. Leoni da tastiera che di persona avrebbero terrore di uno sguardo più prolungato”.

E ancora: “Chiariamo un fatto: nel mondo ci sono le belle donne, le bellissime donne e le divinità. Nina rientra in quest’ultima categoria. Poi ha i suoi difetti e pregi, come li abbiamo tutti. Anche io, a volte, non mi ci sono trovato: io ho un mindset militare, lei artistico. Ma il suo nome è ben stampato in grassetto nell’Olimpo delle top model mondiali più belle di sempre. Bisogna sempre oggettivi e onesti nella vita, al netto della simpatia o antipatia per una persona”.

La nuova vita di Nina Moric

Nina Moric ha appena ritrovato l’amore della sua vita. Si tratta del figlio Carlos, che da anni viveva con suo padre Fabrizio Corona e con il quale aveva interrotto i rapporti. Sembra che proprio la sua intervista a Belve abbia favorito il loro riavvicinamento, proprio come dichiarato dal suo ex marito a Domenica In: “Dopo l’intervista della Fagnani, si è fatta viva la madre ed è da giovedì che è da lei, che non vedeva da tantissimi anni. Non la vedeva perché lei stava male. Da un lato sono contento, nella speranza che Nina possa stare meglio e tornare a essere la madre che si prende cura di Carlos. Dall’altra, la grandissima preoccupazione è che lei possa non reggere e Carlos ritornare in condizioni pietose a casa o persino in Croazia”.

Le sue parole da Francesca Fagnani avevano però smosso Nina Moric che si era sentita di replicare ai suoi attacchi diretti: “Nina non vede mai Carlos. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Mio figlio soffre di una malattia genetica e per molto tempo non si sono visti”. Carlos avrebbe deciso autonomamente di rivedere la madre e, in quanto maggiorenne, è potuto tornare a vivere a casa sua senza che il padre potesse esprimere un parere contrario.