Wanda Nara, cifra folle per “Belve”

L’intervista di Wanda Nara a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Ma è stata proficua, soprattutto per l’agente di Mauro Icardi. Secondo le indiscrezioni, infatti, avrebbe accettato di concedersi in televisione, ma solo dopo aver ricevuto un lauto compenso. Ad averlo svelato è stato Juan Etchegoyen, conduttore del Mitre Live.

Quanto ha guadagnato Wanda Nara a Belve

Un personaggio amato e controverso al contempo, la cui fama non è legata solo all’Argentina, ma anche in Italia: Wanda Nara ha concesso una intervista a Francesca Fagnani a Belve, il celebre show. Il debutto in prima serata è stato segnato certamente da ospiti d’eccezione, tra cui la showgirl argentina. Quest’ultima è al centro della cronaca rosa da diverso tempo, a seguito dei problemi con Mauro Icardi, con annessa presunta separazione, infine smentita.

Ma quanto avrebbe guadagnato la Nara per essere presente a Belve? “Non l’ha fatto per niente”, ha rivelato Juan Etchegoyen. “Le hanno dato una montagna di soldi. Quello che interessava a loro era che lei rispondesse alle domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata”. Il totale ammonterebbe a un milione di euro.

“La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”. Non abbiamo la conferma – arriverà una smentita, forse? – ma di certo è uno di quei cachet da capogiro che mai ci saremmo aspettati.

Wanda Nara, l’intervista a Belve da Francesca Fagnani

Graffiante, unica nel suo genere e soprattutto diretta: Francesca Fagnani è la belva perfetta, in grado di districarsi in ogni occasione. L’abbiamo apprezzata al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Il suo successo, così come il suo talento, ha anche determinato la promozione di Belve in prima serata (che in molti attendevano da tempo).

Indubbiamente, l’intervista è stata seguitissima, anche per la “sorpresa” di Mauro Icardi. Dopo mesi di indiscrezioni sulla separazione, l’agente sportiva ha voluto mettere un punto alla questione. “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia, lo siamo sempre stati. Siamo sposati da quasi dieci anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”.

Wanda Nara, il regalo di Mauro Icardi

Sempre nel corso dell’intervista, la Nara ha voluto confermare una ulteriore indiscrezione, riferita al costo della borsa, dono di Mauro Icardi per farsi “perdonare” i tradimenti. “Così costa? Forse un po’ di meno. Me la tengo. Mio marito ha più paura di perdermi che di divorziare. Oggi siamo felici, io sono felice anche nei momenti brutti. Cerco sempre la maniera per essere felici”.

Una storia che, a pensarci oggi, ha dell’incredibile, o forse dell’impossibile. L’importante, però, è che siano davvero felici, insieme, senza alcuna nuvola a oscurare l’orizzonte. Almeno fino al prossimo presunto tradimento.