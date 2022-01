Alex Belli, la dedica a Soleil fa infuriare Delia. Ma il post sparisce

La soap opera tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sembrava conclusa, ma così non è: l’attore nei giorni scorsi ha dedicato un post al miele alla sua ex compagna d’avventura, scatenando – com’è comprensibile – le ire della moglie.

Alex Belli, le parole per Soleil e la reazione di Delia

Alex Belli ha scelto Twitter per affidare il suo messaggio indirizzato a Soleil Sorge: un lungo post per sostenere la sua compagna d’avventure, ancora chiusa nella Casa del GF Vip. L’attore avrà notato che l’amica ha vissuto un momento di difficoltà ed è ricorso ai social, sperando che il suo supporto potesse raggiungerla in qualche modo:

Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato.

Parole di un certo peso, che hanno suscitato ovviamente la reazione della moglie: la Duran infatti, a qualche ora di distanza dal post pubblicato dall’attore, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, scrivendo semplicemente: “Quando è troppo è troppo“.

Poco dopo però il post di Delia è misteriosamente sparito, ma nulla sfugge agli occhi degli osservatori più attenti, che non possono che chiedersi cosa stia accadendo tra Belli e sua moglie.

Del resto, non è la prima volta che Belli fa riferimento al suo rapporto speciale con Soleil Sorge: nonostante il riavvicinamento con la moglie, tanto discusso nel salotto di Verissimo, il suo pensiero corre sempre verso quel legame che evidentemente poteva diventare qualcosa di più. L’attore infatti solo qualche settimana ha rivolto un pensiero alla Sorge che non è passato di certo inosservato, e che ha continuato a tenere alta l’attenzione su quel rapporto che fatica ancora a chiudersi.

Delia Duran pronta per entrare nella Casa del GF Vip

È ormai sempre più vicino l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia: sebbene Alex Belli avesse dedicato una romanticissima lettera – pubblicata su Novella 2000 – in risposta alle voci del suo possibile ingresso, a breve potrebbe essere annunciata come nuova concorrente del reality, mettendo in scena il sequel perfetto di questa soap opera.

Un vero e proprio colpaccio quello di Signorini, che ha ben pensato di mischiare un po’ le carte in tavola, con l’intenzione in scena un vero e proprio duello tra le due “rivali in amore”. Gli equilibri nella Casa, già parecchio fragili, subiranno certamente uno scossone con l’entrata della modella nel reality: del resto Delia e Soleil si sono già incontrate diverse volte durante la permanenza di Alex Belli nello show, e non si sono certo risparmiate battute al veleno e toni accesi.

Dobbiamo dare ragione ad Adriana Volpe, che da tempo supponeva che il vero intento della Duran fosse entrare nel loft di Cinecittà: solo il tempo potrà dirci come evolveranno le cose. Come prenderà Belli la convivenza tra la moglie e la sua ex “amica speciale”?