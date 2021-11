Domenica In, Mara Venier punta su Pierpaolo Pretelli: “Lo voglio con me”

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

Mara Venier punta su Pierpaolo Pretelli per Domenica In. L’ex velino di Striscia la Notizia e fidanzato di Giulia Salemi sta vivendo un periodo d’oro. La sua carriera in tv è infatti decollata, merito soprattutto del talento dimostrato a Tale e Quale Show.

Mara Venier: “Pierpaolo Pretelli a Domenica In”

Pierpaolo Pretelli è infatti fra i protagonisti indiscussi di questa edizione del programma di Carlo Conti dove ha dato vita a esibizioni molto apprezzate. A notarlo anche Mara Venier che, nel corso di una puntata de La Vita in Diretta, ha espresso il suo sostegno nei confronti dell’attore e modello. “Lui sta dimostrando grandi qualità a Tale e Quale Show – ha detto la presentatrice -. Io sto pensando a lui all’interno di questa Domenica In. È per un gioco molto forte”.

La scelta di portare Pretelli a Domenica In potrebbe essere un modo per aumentare il seguito della trasmissione. Dopo anni di dominio assolto infatti Mara sta affrontando in questa stagione la concorrenza di Amici di Maria De Filippi, un altro programma molto amato dal pubblico. Complice la relazione con Giulia Salemi e il grande seguito su Instagram, Pierpaolo potrebbe portare nuova linfa vitale allo show.

Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi, il GF Vip e Tale e Quale Show

Questo è senza dubbio un momento magico per Pierpaolo Pretelli. Dopo il successo come velino di Striscia la Notizia e l’amore con Ariadna Romero, il modello non aveva trovato spazio in tv. Poi la rinascita grazie al Grande Fratello Vip, la love story con Giulia Salemi, una hit che ha scalato le classifiche e infine Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti, Pierpaolo ha messo a frutto il suo grande talento, creando imitazioni che hanno conquistato il pubblico, una puntata dopo l’altra. “Ho sempre amato fare le imitazioni – ha confessato -. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso come Tale e Quale Show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre”.