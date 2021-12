Tommaso Zorzi al vetriolo sugli inquilini del GF Vip

GF Vip 6: il cast ufficiale

Lungi dall’aver perso la sua verve di opinionista, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune interessanti riflessioni su questa edizione del Grande Fratello Vip – e sui suoi concorrenti. Non sono mancati alcuni commenti caustici: quest’anno, forse ancora più che in passato, all’interno della Casa più spiata d’Italia si stanno avvicendando dinamiche piuttosto strane.

Tommaso Zorzi, i commenti al vetriolo

Forte della sua esperienza nella passata edizione del GF Vip, nonché di quella come opinionista per un’altra celebre trasmissione (come dimenticarlo nello studio dell’Isola dei Famosi 2021?), Tommaso Zorzi si sta dedicando attivamente a ciò che accade tra le mura di Cinecittà. Lasciatosi ormai alle spalle la possibilità di farsi spazio a Mediaset, l’ex gieffino è ospite fisso del programma radiofonico Facciamo finta che, condotto da Maurizio Costanzo su R101. All’interno dello show, si è ritagliato una sua rubrica intitolata TZ101, nella quale va a ruota libera su decine di argomenti.

L’ultima volta si è parlato proprio del GF Vip: “Trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare” – ha spiegato Zorzi, tuffandosi in una riflessione sicuramente molto interessante – “Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte, e di questo ne risente poi fortemente il programma”. Come non pensare ad Alex Belli e Soleil Sorge, al loro flirt e al triangolo amoroso che ha coinvolto anche Delia Duran, la moglie dell’attore, pur rimasta fuori dalla trasmissione?

“Nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte” – ha proseguito Zorzi. E il richiamo sembra proprio al triangolo di cui sopra – triangolo che ora si è spezzato, con l’espulsione di Alex Belli avvenuta nei giorni scorsi. Il riferimento si è fatto ancora più chiaro quando Maurizio Costanzo ha chiesto a Tommaso: “A Taormina, dove è lei adesso, c’è Soleil?”. Immediata la risposta del giovane influencer, piccata come sempre: “C’è sole, per fortuna non c’è Soleil“.

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge

Impossibile non cogliere, nelle parole di Tommaso Zorzi, una caustica considerazione nei confronti di Soleil e Alex: “Anche quelle robe lì, trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*lo tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero”. A quanto pare, lui non ha dubbi: quello che è andato in scena non sarebbe altro che un teatrino, durante il quale magari i protagonisti si sono lasciati sfuggire la cosa di mano.

“Io lo guardo perché voglio vedere fino a che punto arrivano” – ha ammesso Zorzi, ritornando con il pensiero alla sua bellissima esperienza nella Casa più spiata d’Italia – “È una questione di congiunzioni astrali delle edizioni. La nostra, la penultima, trovo che sia stata bella: c’erano delle Stefania Orlando, delle Maria Teresa Ruta. È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli“.