GF Vip, la madre di Soleil Sorge rompe il silenzio sulla storia con Alex Belli

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il legame d’amicizia (o d’amore) tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip ha tenuto banco per mesi, fino alla clamorosa squalifica di lui, avvenuta nella puntata del 13 dicembre. I loro scambi affettuosi hanno appassionato milioni di telespettatori, rimasti delusi dalla conclusione della loro liason, mentre nella casa l’influencer si sta mostrando sempre più insofferente e avvinta dai dubbi. A parlare, per la prima volta, è sua madre Wendy Kay, che è entrata nel merito di cosa stia accadendo a sua figlia.

GF Vip, l’attacco ad Alex Belli

Sentita da Casa Chi, Wendy Kay ha voluto dire la sua sulla storia d’amore vissuta da Soleil con l’attore emiliano, ormai deciso a recuperare il suo rapporto con la moglie Delia Duran che ha riabbracciato – infrangendo il regolamento – proprio all’interno della Casa del Grande Fratello. Queste le parole della mamma della Sorge:

“È stato tutto programmato prima di entrare, hanno fatto il loro show. Non va bene per l’emotività delle persone, un po’ di ritegno ci voleva. Lui parlava di grande amore, io vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui. È una questione umana, di amicizia. Delia è stata cattiva, darle la colpa e vedere lui che si gira e neanche la saluta, non è stato tanto umano”.

L’attacco ad Alex Belli, la cui uscita è stata definita una fortuna, è poi servito: “Alex ha ignorato la benevolenza di mia figlia. Ha voluto a tutti i costi creare questa storia drammatica, non sapendola gestire. Per fortuna è uscito”.

La verità sull’inganno del bacio

Quell’ultimo e clamoroso bacio non è stato altro che un imbroglio, un colpo di teatro che è servito a Soleil per smascherare definitivamente Alex Belli: “Ha studiato a Los Angeles, è un’attrice anche molto brava. Ha voluto mostrare davanti a tutti questo smacco”.

Ad aspettarla fuori, poi, c’è Carlo Domingo, imprenditore siciliano del quale sarebbe molto innamorata. L’uomo è però rimasto deluso dal suo comportamento, che si sarebbe aspettato diverso vista la fiducia che nutre nei suoi confronti: “Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei lo ha ferito. È uno spettacolo, si è svolto così, Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui”.

Insomma, ce n’è davvero per tutti, persino per Gianmaria Antinolfi: “Ora è un problema di Sophie. Ho già superato quel dramma. Adesso è un problema di Sophie Codegoni. Vedrà quello che cosa diventerà”.

Soleil Sorge è stata e sarà ancora una delle grandi protagoniste del GF Vip. Dopotutto, non può che essere così. È la concorrente perfetta per ogni tipo di reality, crea dinamiche, è sveglia ed è pure spietata al punto giusto. Quale sarà la sua prossima mossa?