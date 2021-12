GF Vip, la soap opera di Alex Belli continua: la lite furiosa con Delia

GF Vip 6: il cast ufficiale

Dopo un confronto turbolento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, per Alex Belli i guai non sono affatto terminati. Aver varcato la porta rossa del loft di Cinecittà per l’attore non ha certo significato smettere di popolare le pagine di cronaca rosa: Belli infatti si è reso protagonista di una nuova puntata della sua personalissima soap opera.

Alex Belli e Delia Duran, la lite furibonda in treno

Alex Belli è uscito dalla Casa del GF Vip, o più precisamente è stato squalificato per aver violato il freeze ed essersi avvicinato troppo a Delia, che ha raggiunto il marito per parlare (per l’ennesima volta) non solo della sua vicinanza a Soleil, ma anche del misterioso uomo immortalato in sua compagnia in diversi scatti pubblicati sul portale di gossip Whoopsee.

Dopo l’acceso confronto con la moglie, l’attore ha violato le regole anti-Covid pur di tornare tra le sue braccia. Eppure non tutto sembra essersi risolto per il meglio: la fine dell’avventura nel reality show pare che non abbia appianato per magia tutte le divergenze della coppia, fortemente segnata dal legame nato nella Casa più spiata d’Italia con la Sorge.

Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, i due sono stati beccati in treno nel pieno di una lite che avrebbe addirittura indotto la donna a togliersi la fede dal dito per lanciarla contro Alex.

Il pesante litigio tra Alex Belli e Delia Duran dopo il GF Vip

Secondo alcuni passeggeri testimoni dell’accaduto, Alex e Delia Duran sono saliti a bordo del treno alla stazione di Bologna diretti a Milano: se in un primo momento la situazione sembrava sotto controllo, ben presto i toni tra i due si sono accesi, degenerando in un pesante litigio.

“Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata” avrebbe esclamato lei per poi togliersi la fede e lanciarla ad Alex Belli, furiosa: il simbolo di un amore che sembra davvero essere al capolinea. La discussione sarebbe andata avanti per tutta la durata del viaggio a bassa voce, fino all’arrivo a Milano.

Alex Belli, la squalifica in diretta

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Delia Duran è tornata nella Casa con il presupposto di lasciare definitivamente Alex Belli anche alla luce di un bacio appassionato dato a Soleil. “Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c’è un però … Lei ha un uomo io ho una moglie, non vogliamo dirci addio, bensì un arrivederci e quando usciremo e torneremo alle nostre vite non dobbiamo perderci…”, aveva detto Belli, minacciando più volte di lasciare il loft di Cinecittà.

Poi è arrivato il confronto con Delia, che ha affermato: “Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonato, ma quando ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Avresti dovuto dire “preferisco Delia e il suo amore” (…) Io me ne vado, tu non mi meriti, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai”.

Le parole della Duran hanno colpito profondamente l’attore, che turbato dalla reazione inaspettata della moglie, nonostante il freezer, è corso da lei per fermarla, violando le regole sulla distanza. La squalifica è stata immediata: Belli ha così lasciato ufficialmente la Casa del GF Vip.