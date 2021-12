GF Vip, Sophie e Gianmaria: scatta la passione in piscina durante la notte

GF Vip 6: il cast ufficiale

La coppia del Grande Fratello Vip più chiacchierata dell’edizione è senza dubbio quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge, soprattutto per il triangolo creatosi con la moglie dell’attore, Delia Duran. Nel frattempo, però, quasi in sordina, un’altra coppia sembra essere nata all’interno della casa più spiata d’Italia: si tratta di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due, durante la notte, si sono lasciati andare a sensuali provocazioni in piscina.

La notte sexy in piscina: scattano le provocazioni

Sophie e Gianmaria, dopo i vari chiacchiericci delle precedenti puntate, confermano di avere una chimica che, nonostante lei tenti di nasconderla, è ormai diventata palese agli occhi di tutti, spettatori e concorrenti.

Anche per i vipponi è stato un sabato sera all’insegna del divertimento e anche un po’ di bicchieri sempre pieni, ma è stato anche per questo che l’ex tronista Sophie Codegoni si è sciolta nei confronti di Gianmaria Antinolfi, passando con lui del tempo in piscina tra provocazioni, risatine e baci schivati. Alla fine, infatti, fuori dalla piscina, l’ex tronista ha ceduto e i due si sono scambiati un bacio occhi dentro occhi, dopo il susseguirsi di provocazioni varie.

Sui social sono arrivati molti commenti dai fan della coppia, ma anche quelli di qualcuno che non crede affatto alla storia tra Sophie e Gianmaria, affermando che la loro sia tutta una messa in scena. Il motivo? A sostenere la tesi, il fatto che Sophie fino a poco tempo fa sembrava non provare alcun tipo di interesse nei confronti di Gianmaria che, al contrario, stravede per lei da settimane.

Le chiacchiere notturne fanno infuriare Soleil

Dopo il momento intimo tra Sophie e Gianmaria, per i concorrenti non era ancora arrivata l’ora di dormire. A bordo piscina, infatti, hanno preso il via le chiacchiere tra Sophie, Gianmaria e Aldo Montano. Un momento tranquillo, fatto di sorrisi e parole che hanno evidentemente infastidito Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha lanciato una delle sue frasi piccate, che di certo non è passata inosservata alle orecchie degli spettatori notturni del live del GF VIP.

Soleil, infatti, si sarebbe lamentata della presenza dei tre ragazzi all’interno della veranda, domandandosi se non stessero bene fuori di lì, come se la loro presenza la infastidisse particolarmente.

“Soleil è proprio infastidita da Gianmaria e Sophie”, questo uno dei commenti dei fan del programma. E ancora: “Alex e Soleil in disperata ricerca di clip dopo aver visto Gianmaria e Sophie insieme tutta la serata”.

Insomma, se c’è una cosa sulla quale in molti sono d’accordo è che Soleil vuole essere la protagonista indiscussa… e la nuova coppia potrebbe toglierle questo primato ottenuto attraverso il triangolo con Alex Belli e Delia Duran.