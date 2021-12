GF VIP, Alex Belli vuole lasciare il programma: “Aprite questa porta”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ore caotiche all’interno della casa del GF VIP, tra urla e disperazione davanti alla fantomatica porta rossa che negli anni ha visto il tentativo di uscire di molti concorrenti. Questa volta il protagonista è Alex Belli che, preso da una furia irrefrenabile, ha scatenato il panico in casa cercando di abbandonare il gioco dopo una forte delusione.

La delusione di Alex Belli

A scatenare questa reazione nell’attore non è stata la solita storia del triangolo tra lui, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Questa volta, a far cedere Alex Belli è stata la sua famiglia dalla quale si è sentito abbandonato.

I concorrenti, infatti, hanno ricevuto videomessaggi da parte delle persone a loro care, le quali hanno spinto e convinto l’interessato o l’interessata a restare all’interno della casa e a resistere ancora un altro po’ fino alla fine del programma.

L’unico a non aver ricevuto un saluto e un incoraggiamento è stato proprio il nostro Alex Belli, il quale non l’ha presa per niente bene.

Probabilmente non si aspettava di vedere e sentire sua moglie Delia, data la situazione di tensione e crisi che si è creata nelle ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore, ma la sua famiglia sì. E invece nemmeno questo. Proprio così, Alex Belli non ha ricevuto una parola di conforto da nessuno, ed è caduto in una crisi profonda che l’ha portato a voler aprire la porta rossa del GF VIP tra le urla disperate.

Le urla di Alex Belli e la reazione degli altri concorrenti

Che Alex Belli sia da giorni in uno stato di forte tensione dovuto alla storia con sua moglie Delia e Soleil Sorge è palese, ma i concorrenti e gli spettatori non si aspettavano una reazione così drastica dall’attore.

Dopo aver appurato di non aver ricevuto un messaggio dalla sua famiglia, Alex Belli si è alzato furioso dal divano sul quale era seduto e ha iniziato a camminare nervosamente verso la porta rossa per cercare di abbandonare il gioco.

La porta era chiusa, e l’attore ha perso le staffe gridando al Grande Fratello di aprirla. Attorno a lui gli altri concorrenti hanno assistito alla scena, alcuni passivamente e altri meno; non poteva non intervenire Soleil Sorge, la quale lo invita a non fare scenate. “Non sono scenate, me ne vado, basta!”, ha risposto l’attore con un tono disperato.

Sui social si sono ovviamente scatenati commenti, da una parte comprensivi e dall’altra ironici. Molte persone, infatti, non credono nella sincerità di Alex Belli e pensano che all’interno della casa non abbia abbandonato il suo mestiere, quello dell’attore.

Tra i vari commenti, è spiccato quello dell’ex concorrente del GF Vip, Andrea Zelletta. L’ex tronista ha scritto un tweet un po’ provocatorio, della serie “A buon intenditor…”.

“Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte…”, ha scritto Zelletta, come a voler insinuare che se qualcuno volesse uscire realmente dalla casa del GF VIP potrebbe farlo benissimo.

Dopotutto, nessuno è mai uscito realmente da quella porta rossa, ed è anche il caso di Alex Belli che alla fine sembra aver placato la sua furia convincendosi a restare.