Sophie Codegoni e la figlia Cèline nel mirino degli haters: “Peggio della Ferragni”

Sophie Codegoni e la figlia Céline sono finite nel mirino degli haters, per delle foto della piccola pubblicate sui social. In tanti, infatti, nei commenti dei post Instagram della neo mamma, si sono accaniti contro di lei, definendola “peggio di Chiara Ferragni”, per aver usato, secondo loro, la bambina, nata da meno di due settimane, per pubblicizzare il proprio brand. In pochi giorni dalla nascita di Céline, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati più volte attaccati per questi contenuti.

Sophie Codegoni nel mirino degli haters per le foto alla figlia Céline

Non ha neanche due settimane e Céline, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è già nel mirino degli haters. O meglio, lo è la sua mamma, la giovanissima influencer, per dei contenuti che riguardano la bambina pubblicati in questi giorni su Instagram. Che i leoni da tastiera siano sempre sul pezzo, ormai, lo sappiamo, e sembra che seguano i personaggi famosi solo per attaccarli. Però, questa volta, anche i fan di Sophie e Alessandro si sono detti interdetti per questi contenuti social.

Il motivo? La Codegoni ha postato diversi scatti di Céline con degli abitini per neonati provenienti dalla sua stessa linea, nuova avventura di Sophie dopo quella dei costumi da bagno. “Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione. Vi prego che cute!” ha scritto l’influencer e neo mamma nella didascalia, mostrando la bimba con un pagliaccetto della sua linea. L’accusa, però, sarebbe quella di sfruttare la piccola per pubblicità, e di non rendersi conto che, sempre secondo i commenti, senta molto il freddo vestita in quella maniera.

“Sei peggio della Ferragni” scrive qualcuno a cui proprio non va giù che Chiara faccia indossare a Leone e Vittoria i completini del suo brand. “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo” è uno dei commenti con più like, così come “Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco” e ancora “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”. Insomma, la preoccupazione per Céline si somma all’astio per i bimbi sui social, scelta che divide sempre l’utenza del web, specie quando vengono usati per “fare pubblicità”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre al centro delle critiche

Un amore nato sotto i riflettori, e dunque sempre al centro delle critiche: quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip, è una delle storie d’amore del reality che ha subito appassionato il pubblico, e che ha portato alla nascita della piccola Céline solo un anno dopo la fine del programma. Questo, però, non ha fatto che alimentare anche gli haters, che ora si scatenano sotto ogni post della bambina.

La coppia non ha risposto alle accuse di questi giorni, forse perché abituata ai continui attacchi social. Entrambi sono stati accusati di essere ricorsi troppe volte al chirurgo estetico tanto da portare alla spiacevole situazione, raccontata proprio da Sophie, di essere fermata oltre venti volte agli aeroporti perché non riconoscibile sui propri documenti. L’ironia, qui, è stata servita su un piatto d’argento, e i due sono diventati fonte di meme e attacchi anche dopo la proposta di matrimonio (per molti poco spontanea) di Alessandro a Sophie sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.