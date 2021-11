Verissimo, Zorzi rompe il silenzio su Stanzani: “Un amore inaspettato”

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, gli sono bastati pochi giorni per incontrare l’amore: Tommaso Zorzi è ormai da 6 mesi impegnato sentimentalmente con Tommaso Stanzani, e a Verissimo si sono concessi la loro prima intervista di coppia, rompendo ufficialmente il silenzio sulla loro storia. Nel salottino di Silvia Toffanin, hanno finalmente raccontato qualcosa su come tutto ha avuto inizio.

Tommaso Zorzi, l’amore per Stanzani

Giovani, bellissimi e innamorati: Tommaso Zorzi (Tommy per gli amici) e Tommaso Stanzani (Tommino, vista la sua giovane età) sono stati ospiti in studio a Verissimo, per parlare della loro splendida e romanticissima storia. Proprio lo show di Canale 5 ha avuto la sua parte nel rendere possibile questo amore, visto che l’ex gieffino era rimasto incantato dall’intervista di Stanzani e aveva quindi deciso di contattarlo su Instagram per riuscire a conoscerlo. Non poteva dunque che essere Silvia Toffanin a raccogliere le loro primissime confidenze di coppia.

“Posso finalmente dire di essermi fidanzato con Tommy, sono felicissimo” – ha rivelato Zorzi, rendendo ufficiale a tutti gli effetti questa relazione che, fino a questo momento, era stata consacrata solo sui social – “Questa sarà la prima e forse l’ultima intervista insieme, perché sono cose che è bello fare una volta sola”. Entrambi molto riservati, hanno condiviso diverse foto insieme su Instagram, ma non hanno mai parlato pubblicamente del loro amore. Ora che l’occasione è arrivata, sono un fiume in piena.

“È stata una cosa totalmente inaspettata, sono super contento” – ha ammesso Tommaso Stanzani, giovanissimo ex ballerino di Amici. A fare il primo passo è stato Zorzi, che ha raccontato di un incontro a Milano durante il quale è subito scattata la scintilla. Quasi un colpo di fulmine, anche se il ballerino era inizialmente rimasto sulle sue: “Avevo un po’ paura per il fatto che lui fosse un personaggio tanto conosciuto. Un po’ di ansia c’era, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene”. L’ex gieffino è riuscito a conquistarlo con un corteggiamento serrato, che ha impiegato poco ad abbattere le barriere del ragazzo.

Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Zorzi, in effetti, ha visto la sua vita completamente stravolta nel giro di appena un anno. Galeotto è stato il GF Vip, che gli ha permesso di diventare molto famoso nel panorama televisivo – tanto da avergli fatto conquistare un posto come opinionista su Canale 5 e poi come conduttore di un web show. L’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia è stata senza dubbio importante: ha stretto grandi rapporti, alcuni dei quali sono proseguiti anche fuori da Cinecittà (come quello con Stefania Orlando). Mentre con altri ex coinquilini non si è più sentito.

È il caso di Francesco Oppini: il loro legame aveva fatto sognare tutti, ma una volta conclusa l’avventura al GF Vip la loro amicizia si è raffreddata. “Non lo sento da questa estate” – ha ammesso Tommaso Zorzi, pur confessando di ripensare a lui di tanto in tanto. Ma in questi ultimi mesi si è dedicato principalmente al suo giovane amore: i mesi estivi sono stati all’insegna del divertimento, sempre in vacanza con Stanzani. E guardando alcune immagini di quei momenti bellissimi, l’ex gieffino non ha potuto fare a meno di commuoversi un po’.