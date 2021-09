GF Vip, Soleil Sorge entrerà nella Casa: l’annuncio ufficiale

editato in: da

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

Ora è ufficiale: Soleil Sorge entrerà nella Casa del GF Vip. L’annuncio è arrivato in queste ore e a pochi giorni dall’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini. “Creare scompiglio è il suo mestiere”, si legge nel post apparso sui profili social della trasmissione.

La modella ed ex protagonista di Uomini e Donne dunque varcherà la porta rossa della Casa più famosa d’Italia il prossimo 13 settembre. L’influencer si unirà agli altre 22 concorrenti che prenderanno parte alla nuovissima edizione del GF Vip che si preannuncia già scoppiettante. Fra i membri del cast già annunciati anche Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni. A commentare le vicende, le liti e gli amori che nasceranno nel loft di Cinecittà ci saranno due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe, ex concorrente del reality, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. “Dubito che andranno d’accordo – ha detto Signorini -. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Classe 1994, Soleil Anastasia Sorge, conosciuta anche come Soleil Stasi, è un volto noto della tv. Il suo esordio nel piccolo schermo è arrivato nel ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini. Al termine dello show, il tronista scelse proprio Soleil, ma la storia d’amore terminò bruscamente in diretta tv. L’addio arrivò proprio al GF Vip quando Luca scoprì il tradimento della fidanzata con Marco Cartasegna.

Soleil non è nuova all’esperienza dei reality. In passato ha preso parte a Pechino Express in coppia con la madre Wendy Kay, mentre nel 2019 è sbarcata in Honduras all’Isola dei Famosi. Nel corso dello show ha iniziato una love story con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez, terminata qualche mese dopo fra le polemiche. Secondo alcune indiscrezioni la modella avrebbe vissuto una storia d’amore anche con Andrea Iannone, ex della Rodriguez, mentre è stata avvistata di recente con Gianmaria Antinolfi.

L’imprenditore sarebbe, secondo numerosi gossip, nella lista dei concorrenti che varcheranno la porta rossa. Esperto di fashion, affascinante e amico di moltissimi vip, Antinolfi era stato paparazzato a Capri mentre si scambiava un bacio appassionato con Belen. Il brevissimo flirt era arrivato poco dopo l’addio, doloroso e improvviso, fra la showgirl argentina e Stefano De Martino.