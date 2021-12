Isola 2022, primi nomi: si infrange il sogno di Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

La Palapa e lo studio hanno iniziato a popolarsi. La prima conferma è stata quella di Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi 2022 non ha potuto fare a meno di lei e neanche, a quanto pare, dell’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino. Il cast è invece tutto da decidere, compresi i nomi degli opinionisti per i quali sono sprecate indiscrezioni illustri, come quella dell’arrivo di Ambra Angiolini. Certa, invece, l’assenza di Tommaso Zorzi.

Isola 2022, Ambra Angiolini non ci sarà

Le certezze per l’edizione 2022 sono poche. Le prime indiscrezioni sono arrivate direttamente da Casa Chi, con due possibili concorrenti che potrebbero far parte del reality condotto da Ilary Blasi. Sebbene molto desiderata dalla conduttrice e della produzione, Ambra Angiolini non farà parte del cast della stagione entrante. Vicino il sì, invece, per Alessia Fabiani, ex letterina come Francesca Lodo che ha dato buona prova di sé nel 2021.

Si attendono inoltre sviluppi in merito all’ingaggio di Gianmarco Onestini, star del Grande Fratello tradizionale e personaggio dell’anno dopo l’exploit a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi e che gli è valso il titolo di personaggio dell’anno. L’ondata di popolarità potrebbe però spingerlo a rifiutare una nuova esperienza televisiva in Italia.

I possibili opinionisti

Tommaso Zorzi non ci sarà. Incerta, invece, è la partecipazione di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Casa Chi ha fatto il nome di Amanda Lear, outsider del ruolo, ma lo sforzo economico per il suo ingaggio potrebbe essere troppo ingente per farle occupare una delle poltrone destinate ai commentatori in studio.

Dopotutto, nemmeno l’operazione Zorzi-Zanicchi-Lamborghini ha sortito gli effetti sperati. L’influencer milanese, reduce dalla lunghissima esperienza del Grande Fratello Vip, è sembrato completamente a corto di idee in questa sua prima esperienza come opinionista, mentre per Elettra è stato difficile inserirsi nel programma dopo le prime puntate di assenza per Covid.

L’idea di Ilary Blasi dovrebbe essere quella rivoluzionare in tutto o in parte un format che ha conosciuto una fase di stanca dopo i tanti anni di messa in onda, sebbene il cambio di conduzione che ha dato una nuova spinta al reality tornato in palinsesto dopo alcuni anni di stop dovuti all’arrivo della pandemia.