Striscia la Notizia, Tapiro a Ilary Blasi per colpa di Corona

La conduttrice e showgirl Ilary Blasi ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia, il sesto della sua carriera televisiva. Il motivo? Forse dovremmo usare un altro termine: la “colpa” ricadrebbe su Fabrizio Corona e le confessioni che ha rilasciato negli ultimi giorni.

Striscia la Notizia, il sesto Tapiro d’oro a Ilary Blasi: il motivo

A consegnare il Tapiro d’oro a Ilary Blasi è stato Valerio Staffelli: nella puntata di Striscia la Notizia del 16 dicembre, la conduttrice è stata intercettata dallo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi non sono passate inosservate e Striscia ha voluto approfondire la questione.

Tutto è iniziato quando Corona ha fatto un’affermazione abbastanza criptica sul passato della conduttrice: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con la madre che mi portava il book con le sue foto nuda”. La replica, tuttavia, non si è fatta attendere ed è stata affidata ai microfoni di Striscia: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…”

La replica della mamma di Ilary al commento di Fabrizio Corona

L’inviato di Striscia la Notizia non si è fermato di certo alla consegna del Tapiro, nonostante la risposta ironica di Ilary. Come sempre, è in grado di fare la differenza e di replicare a tono. Valerio Staffelli ha telefonato anche alla madre di Ilary Blasi, Daniela, che non ha lasciato nulla al caso: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia“. La questione è dunque chiusa, ma sarà così anche per Fabrizio Corona?

La Blasi ha tra l’altro condiviso la notizia del Tapiro sul suo profilo ufficiale Instagram. “Fresco fresco”, ha scritto nelle IG Stories. Corona aveva raccontato un passato di Ilary che nessuno conosceva nel corso di un’intervista nello show di Peppe Iodice: “La differenza tra me e tutti gli altri dello spettacolo è questa: se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché”.

Aveva aggiunto che questo era il suo mestiere: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A sedici anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude. (…) Gli unici errori che ho fatto nella mia vita? Volere tutto subito. Ma non cambierei niente”.