Supervivientes, Valeria Marini svela la verità su Gianmarco Onestini

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

Dopo l’esperienza a Supervivientes, Valeria Marini mette in chiaro il rapporto con Gianmarco Onestini. La showgirl è stata fra i protagonisti dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Valeria non si è risparmiata, scontrandosi con alcuni concorrenti del reality ed emozionando il pubblico a casa.

Sin dalle prime puntate di Supervivientes, Valeria aveva mostrato una certa attrazione nei confronti di Onestini. I due avevano raccontato di essersi conosciuti ai tempi in cui Gianmarco faceva il tifo per il fratello Luca, concorrente del GF Vip. “All’epoca mio fratello stava facendo ‘Grande Fratello VIP’ e io ero ospite. Valeria mi ha salutato in modo super gentile”, aveva spiegato lui. “Gianmarco non mi toglie gli occhi di dosso”, aveva confessato lei agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, scatenando i gossip su un possibile flirt.

Alla fine però non è nato nulla e Valeria, tornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras, ha chiarito il legame con Onestini. “Gianmarco è stato meraviglioso – ha confidato al settimanale Chi -, mi ha aiutata molto ma lo ha fatto come un fratello in mezzo agli spagnoli che erano praticamente tutti legati tra loro, tutti amici o imparentati, una roba alla Beautiful… Non nascondo che ci sono stati momenti difficili. […] Quello di cui ho tanta voglia oggi è l’amore. Anzi i dolci e l’amore”.

Supervivientes ha messo a dura prova Valeria Marini che ha mostrato il suo carattere deciso e la sua voglia di mettersi in gioco. Sull’Isola, la showgirl ha perso quasi 13 kg e ha imparato ad apprezzarsi anche in versione acqua e sapone. Di fronte alle telecamere del reality spagnolo, dopo settimane di privazioni, la Marini ha potuto ammirare la sua immagine allo specchio. “Incredibile rivedermi allo specchio – ha confessato -. Ma mi sono rivista bene, nonostante il grande dimagrimento. E poi così, senza trucco, mi sono proprio piaciuta, anzi, posso dirlo? Mi piaccio di più così, a trucco e parrucco non ci ho pensato proprio durante questa esperienza che è stata bellissima, ma anche dura”.