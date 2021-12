GF Vip, le lacrime di Manila e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Luci di Natale, solidarietà, regali. I concorrenti del GF Vip sono apparsi rilassati in una maniera inconsueta e, difatti, è bastato poco per riaccendere gli animi e far ripartire le dinamiche che sono tipiche della Casa. Tra lacrime e addii, la puntata immediatamente successiva al Natale si è svolta all’insegna degli scontri, in particolare quello di Manila con alcune delle donne della Casa. Andiamo, però, con ordine.

GF Vip, le lacrime di Manila Nazzaro

È stato scontro aperto tra Manila Nazzaro e le sorelle Selassié. A far partire il diverbio sono stati i turni di pulizia e quelli in cucina, che non sarebbero stati rispettati da Lulù. A sua difesa, è intervenuta anche la sorella Clarissa che, da fuori, ha attaccato la ex Miss Italia con un post molto duro e che l’ha ferita nel profondo: “Di vipere travestite di angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato. Il tuo finto buonismo è imbarazzante, quando vedremo tutti chi sei realmente sarà lì che ci divertiremo”.

La delusione è stata cocente, tanto da farla sciogliere in lacrime: “Leggere certe cose mi intristisce. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fa male”. Che Manila avesse rotto con le Selassié è apparso chiaro da molto tempo. E non solo con loro. È infatti sembrato che molti dei concorrenti volessero prendere le distanze da lei e dal suo scambio con Clarissa, nonostante la pronta difesa di Alfonso Signorini: “Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada”.

L’uscita di Biagio D’Anelli

La sua storia d’amore con Miriana Trevisan è appena sbocciata, ma il pubblico ha determinato che Biagio D’Anelli dovesse uscire immediatamente dalla Casa. Il nuovo concorrente non ha infatti perso tempo e si è buttato a capofitto in una storia passionale con la ex Non è la Rai e valletta di Mike Bongiorno, nonostante fosse fidanzato fuori.

Ha sorpreso molto il suo slancio verso di lei, tanto da aver deciso di lasciare per sempre la sua compagna per dedicarsi solo all’amore per Miriana. Ha inoltre dichiarato di voler conoscere il figlio di lei, Nicola, dicendosi pronto a una relazione importante e molto seria. La sua uscita dalla porta rossa è stata suggellata da un tenero bacio di Miriana, che l’ha voluto salutare così.

È tornato il beauty-gate

Non sarebbe GF Vip senza la simpatica irruenza di Valeria Marini. La showgirl di origini sarde è tornata a vivere la sua esperienza all’interno delle mura della Casa di Cinecittà con la sua solita leggerezza, anche se non sono mancati gli scontri con una delle ultime arrivate.

Si tratta di Nathaly Caldonazzo, una delle concorrenti più fresche del gioco, che l’avrebbe accusata di occupare troppo spazio in bagno con ben quattro astucci per trucchi e cosmetici di vario tipo: “Stamattina mi sono alzata per andare in bagno, come mi ha visto si è fiondata per andare prima di me e mi ha dato della rompi******ni. Io poi le ho detto ‘hai quattro beauty’, lei ha fatto la sfuriata”. Valeria Marini ha provato a difendersi, supportata anche da Adriana Volpe in studio: “Io da quando sono qui non ho mai litigato con nessuno”.

Insomma, Valeria Marini è Valeria Marini. Ma il Grande Fratello è pur sempre il Grande Fratello.