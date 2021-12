GF Vip, Manila Nazzaro contro le Selassiè: l’affondo della Salemi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Dopo più di 80 giorni dall’inizio della sesta edizione, nella Casa del Grande Fratello Vip non manca più niente: sono nati flirt, storie d’amore e di tradimento, amicizie profonde, antipatia e, soprattutto, forti scontri. Alcuni hanno coinvolto anche Manila Nazzaro, concorrente che sta dando tutta se stessa con la speranza di poter mostrare al pubblico la sua personalità, la sua esperienza lavorativa e arrivare in finale. A lei, però, è arrivata una frecciatina al vetriolo da parte dell’influencer Giulia Salemi.

Manila contro le sorelle Selassiè, cosa è successo

Manila Nazzaro nei giorni scorsi si è scontrata con le sorelle Selassiè: Jessica, Lulù e Clarissa. Le tre, infatti, avevano dichiarato di desiderare l’ingresso di nuovi concorrenti più giovani poiché annoiate dalle dinamiche create da gli altri vipponi più grandi.

Una frase apparentemente innocente, che però ha fatto infuriare molti dei coinquilini, in particolare modo Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha infatti tuonato contro le tre principesse, accusandole di ingratitudine e di avere poca umiltà, affermando che la loro presenza al GF Vip non è giustificata dalla loro fama: “Voi di vip non avete niente, ringraziate di stare qui”.

Manila Nazzaro, frecciatina al vetriolo da parte di Giulia Salemi

A difendere le tre sorelle da Manila Nazzaro ci ha pensato Giulia Salemi, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e attuale conduttrice, insieme a Gaia Zorzi, del web-show dedicato al programma, il GF Vip Party. Ed è proprio durante l’ultima puntata che l’influencer ha lanciato una frecciatina al vetriolo all’ex Miss Italia.

Se, infatti, Manila Nazzaro si dimostra sempre fiera della sua vittoria a Miss Italia e del suo percorso televisivo, tanto da contrapporre la sua esperienza a quella quasi inesistente delle Salassiè, la Salemi ha qualcosa da ridire: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”, ha infatti affermato.

Una dichiarazione dura che, per adesso, rimane sconosciuta a Manila Nazzaro che, essendo ancora concorrente del reality, non può conoscere ciò che viene espresso all’esterno della Casa. Quando uscirà e verrà a sapere di quanto affermato da Giulia Salemi lascerà cadere la provocazione o risponderà a tono all’influencer? Non ci resta che attendere.