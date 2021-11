Giulia Salemi inarrestabile: il debutto in radio e un nuovo show

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Bellissima, seguitissima e super richiesta. Giulia Salemi è sempre più protagonista del piccolo schermo. La splendida modella e influencer italo-persiana è stata scelta come presentatrice dello show Artisti del panettone le cui nuove puntate andranno in onda a dicembre su Sky Uno per poi passare su Tv8. Ma le sfide professionali non sono finite: con l’anno nuovo la Salemi debutterà in radio.

Il momento felice di Giulia, dalla tv alla radio

I fan di Giulia Salemi – sempre di più, a giudicare dai numeri del suo profilo ufficiale Instagram che conta oltre un milione e settecentomila follower – saranno felici di sapere che le novità che riguardano la loro beniamina non sono finite, anzi. Un mese di dicembre scoppiettante attende Giulia Salemi, finalmente alla conduzione di un programma tutto suo. Nel mese di dicembre, la ventottenne si lancerà nel racconto dell’artigianato dolciario Made in Italy con la trasmissione Artisti del panettone.

La modella sarà la moderatrice della sfida tra i migliori lievitisti italiani nel format in onda su Sky Uno, ritrasmesso in seguito da Tv8. Ma la stagione d’oro della Salemi non si concluderà con le feste: secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha diffuso la notizia, il nuovo anno comincerebbe con un’altra grande novità per la carriera dell’influencer. Nel futuro della splendida Giulia ci sarebbe un posto dietro ai microfoni della radio. Nessun dettaglio per ora sul nuovo progetto: conviene rimanere sintonizzati.

Una showgirl a tutto tondo

Non solo commenti su personaggi dello showbiz e consigli di bellezza: con la conduzione di un format culinario, Giulia Salemi, la cui popolarità è aumentata a dismisura dopo la stagione passata nella Casa più spiata della tv, potrà ben dire di aver completamente conquistato il cuore del pubblico da casa.

Il racconto della storia di uno dei dolci più amati della tradizione italiana, simbolo del Natale del Belpaese, darà l’occasione alla brillante presentatrice di mostrare una inedita versione di sé, differente da quella della co-presentatrice del Grande Fratello Vip Party, spazio televisivo che la Salemi condivide con Gaia Zorzi. Una nuova fetta di pubblico sta per aggiungersi alla già nutrita schiera di ammiratori della showgirl piacentina il cui orizzonte si fa sempre più ampio.