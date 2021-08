Giulia Salemi e Gaia Zorzi promettono scintille: condurranno il GF Vip Party

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

L’attesa cresce per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per il ricchissimo cast che Alfonso Signorini è riuscito (con ostinazione e forza) a mettere insieme. Le prime indiscrezioni, in particolare una lanciata da Chi, vorrebbe al timone del programma GF Vip Party due nomi importanti: Giulia Salemi, che ha partecipato alla quinta edizione della casa più spiata d’Italia, e Gaia Zorzi. Quest’ultima è la sorella di Tommaso, che ha vinto lo scorso GF Vip.

I riflettori sono pronti a illuminare la casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sin dagli albori, questo show ha conquistato il pubblico: impossibile non ricordare la partecipazione di Cristiano Malgioglio, che ha contribuito ad accrescere la fama del programma. La scorsa, poi, è stata un trionfo di ascolti e di eventi, come il primo Natale e Capodanno trascorsi dentro la casa. E Alfonso Signorini promette già cambiamenti e news interessanti anche per questa edizione.

La conduzione del GF Vip Party è stata svelata dal settimanale Chi, citando l’influencer italo-persiana e la sorella di Tommaso Zorzi. Un duo certamente dinamico e frizzante, che saprà come intrattenere il pubblico nel migliore dei modi. “Sorride anche Giulia Salemi, che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini al GF Vip Party, l’emanazione web del GF Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity. In coppia con lei un altro volto noto, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto un po’ di trascorsi: tra alti e bassi, però, lo showman l’aveva anche invitata al suo Il Punto Z, dove le aveva posto un paio di domanda al vetriolo, come dopotutto è nel suo stile. Insieme a Gaia, Giulia avrà un ruolo speciale in uno dei programmi di punta della rete Mediaset, ma non solo.

Per la meravigliosa showgirl, è un periodo d’oro: il suo cuore batte per Pierpaolo Pretelli, che ha conosciuto proprio nella casa. E il suo futuro non potrebbe essere più che radioso, tra amore, lavoro, la sua collezione di moda mare e diversi progetti sul web. Giulia e Gaia promettono scintille: di certo, ci aspetta un’edizione coi fiocchi, come promesso da Signorini.