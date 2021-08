GF Vip, cambia tutto: Alfonso Signorini osa con una nave da crociera

Mentre vige il più stretto riserbo sul cast, con la sola conferma di Katia Ricciarelli e la possibilità di un ingresso d'eccezione come quello di Jasmine Carrisi, iniziano già a trapelare le prime novità che riguardano la Casa e la struttura dello spazio che sarà occupato dai nuovi concorrenti.

E sì perché, stando alle dichiarazioni del capoprogetto del Grande Fratello Vip su Chi, ci sarà una nuova area a disposizione e mutuata dal telefilm anni '80 Love Boat. Si tratterà di una nave da crociera, nella quale tutti i partecipanti potranno confrontarsi e affrontare il nuovo percorso, però lontani dagli spazi consueti della Casa di Cinecittà.

La nuova superficie sarà adiacente alla residenza ufficiale e sarà allestita come una "nave dell'amore". Queste le parole di Andrea Palazzo:

"La suggestione da cui siamo partiti è stata quella di una nave da crociera: il ponte di una nave, le cabine ecc. Ricorda ironicamente la serie tv Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’… potrebbe accadere di tutto, come al solito".

Questa scelta, destinata certamente a far discutere, non arriva a caso: "Tutte le volte che i nostri vip si ritrovano ad avere a che fare con un nuovo spazio, una location insolita all’interno della casa, gli effetti sulle dinamiche del gruppo sono sempre sorprendenti. Basta davvero un piccolo cambiamento per stravolgere le cose in quella casa".

Se la nave da crociera rappresenta una novità assoluta nell'assetto del format, lo stesso non si può dire per gli spazi collaterali alla Casa che invece sono stati spesso sperimentati nel corso di questi tanti anni di messa in onda. Si pensi alla suite, istituita come premio per i migliori della settimana o anche all'aspetto punitivo del tugurio, messo in piedi per privare i vipponi di tutti i comfort invece presenti nella casa.