Signorini smentisce Raz Degan sul GF Vip: “Ha chiesto migliaia di euro”

editato in: da

Raz Degan: vita, carriera e amori di uno spirito libero

Alfonso Signorini smentisce Raz Degan sul GF Vip e svela le richieste dell’ex di Paola Barale. Nei giorni scorsi l’attore era intervenuto su Instagram, smentendo con durezza la notizia di una sua partecipazione al reality. “Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare – aveva scritto -. È solo fake news… passiamo avanti”.

Poco dopo Raz era tornato sui social per smentire la notizia secondo cui non varcherà la porta rossa perché la trattativa con Mediaset è fallita. L’attore avrebbe chiesto 500 mila euro per soli trenta giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà. “Neanche per un milione! – aveva tuonato lui -. La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare. Ora basta, vado a pescare”.

La replica di Alfonso Signorini non è tardata ad arrivare. Il conduttore del GF Vip ha infatti smentito l’attore, affermando che la trattativa per l’ingresso nel reality ci sarebbe stata, ma che sarebbe terminata a causa della richiesta di un cachet troppo alto da parte di Raz Degan.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello – ha detto il presentatore -, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”.

Nel 2017, Raz aveva preso parte a un altro reality, L’Isola dei Famosi. La sua permanenza in Honduras aveva fatto molto discutere, soprattutto perché da subito l’attore aveva confessato di aver partecipato solo per avere la possibilità di portare avanti altri progetti che gli stavano a cuore.

Degan aveva comunque vinto quell’edizione, complice l’arrivo sull’isola di Paola Barale, grande amore della sua vita, con cui si era scambiato un romantico bacio. L’ex modello sarebbe stato contattato da Signorini per entrare nel cast della nuova edizione del GF Vip, ma la trattativa sarebbe saltata dopo le richieste di Raz che avrebbe messo sul tavolo un cachet da 500 mila euro per un mese.