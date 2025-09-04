Raz Degan, in attesa del ritorno sul set si gode l’amore di Cindy: “La nostra storia? Solo affari nostri”

Dal celebre spot anni novanta fino al ritiro in Puglia: Raz Degan oggi vive tra natura, digiuni e l’amore per la sua Cindy, lontano dai riflettori e dal gossip

Il suo volto è legato indissolubilmente ad una nota pubblicità degli anni novanta, ma anche alla donna che è stata al suo fianco per lungo tempo: stiamo parlando di Raz Degan che, dopo l’addio a Paola Barale e la decisione di allontanarsi dai riflettori televisivi, ha intrapreso un percorso di vita radicalmente diverso. Da sex symbol e volto amatissimo della tv italiana si è trasformato in un uomo che ha scelto la riservatezza, la natura e la spiritualità: si è lasciato infatti alle spalle i reality, i talk show e il clamore mediatico per ritirarsi nel suo trullo in Puglia dove vive a contatto con la terra, pratica il digiuno come esperienza di consapevolezza e coltiva l’amore discreto per la compagna Cindy.

Raz Degan, da sex symbol a uomo spirituale innamorato della sua Cindy

Era la metà degli anni ’90 quando in tv impazzava il volto di un affascinante e sconosciuto Raz Degan: in breve tempo l’Italia intera si era ritrovata a chiedersi chi fosse il giovane protagonista dello spot di un noto amaro che pronunciava con accento marcato la frase “Sono solo fatti miei”.

In pochi secondi il volto magnetico di Raz Degan si era fissato nell’immaginario collettivo, trasformandolo in un’icona di mistero e seduzione: da lì era iniziata la sua ascesa nel mondo dello spettacolo dove aveva iniziato a dividersi tra moda, cinema e televisione, anche se quell’esordio rimane ancora oggi uno dei momenti più ricordati della sua carriera.

Oggi però Raz Degan è un uomo completamente nuovo: vive una vita diversa, lontana dai riflettori e dalle luci della televisione, eppure più intensa e autentica che mai. Nel suo trullo immerso nella Valle d’Itria ha ritrovato il contatto con la natura, la semplicità dei gesti quotidiani, la possibilità di camminare scalzo senza la necessità di una televisione accesa in casa.

Ha scelto di tagliare i fili che lo legavano al clamore mediatico per dedicarsi a se stesso e a ciò che davvero conta, costruendo un nuovo equilibrio fatto di consapevolezza e libertà. Accanto a lui c’è Cindy Stuart, la compagna che definisce “la sua casa”, il punto fermo con cui ha scelto di condividere questa fase della sua vita.

Su di lei però Raz Degan non spende molte parole, tenendo per sè il loro prezioso rapporto, senza concedere nulla al gossip. Il modello infatti non ama parlare di matrimonio né dare titoli ufficiali alla loro relazione, perché considera l’amore qualcosa di intimo e molto spirituale, che non ha bisogno di conferme pubbliche. “Sono solo fatti miei… anzi, nostri” ha dichiarato infatti sulla sua relazione.

Il legame tra Raz e Cindy però appare più solido che mai, fatto di rispetto, discrezione e di una quotidianità vissuta insieme con naturalezza, anche accanto al figlio di lei, Marlon, verso il quale Raz si sente un punto di riferimento, consapevole di poter mettere a disposizione la propria esperienza di vita senza forzature, anche perché considera Marlon “già un uomo”.

Raz Degan pronto a tornare con un ruolo da protagonista

Di Raz Degan tuttavia si parla anche per altri motivi: negli ultimi anni infatti il modello ha intrapreso un percorso personale particolare, scegliendo il digiuno come forma di rigenerazione fisica e mentale. Dopo un’esperienza estrema di diciotto giorni durante le riprese di The Last Shaman, il documentario prodotto da Leonardo DiCaprio, Raz ha deciso di coinvolgere migliaia di persone in un digiuno collettivo di quarantotto ore seguito online da quasi tremila iscritti e accompagnato da esperti tra medici, psicologi e cardiologi.

“Era il mio modo per purificarmi dopo cinque anni di lavoro totalizzante” ha dichiarato Degan in un’intervista su Il Corriere della Sera in merito all’esperienza vissuta.

Per lui non si tratta di una moda, ma di un modo per “riavviare il sistema operativo” interiore come ha dichiarato: “Il digiuno consapevole è come resettare il proprio sistema operativo. Ti permette di uscire dal pilota automatico e tornare a vivere con lucidità. Anche una mela, mangiata con presenza, diventa un atto di libertà”. Il successo di questa iniziativa lo ha spinto a pensare a nuove edizioni, convinto che la condivisione possa amplificare i benefici di una scelta personale.

Nonostante la lontananza dal mondo dello spettacolo tradizionale, Raz non ha mai reciso del tutto i legami con il cinema, anzi porta con sé i ricordi delle collaborazioni con attori e registi straordinari come Anthony Hopkins, Jessica Lange, Oliver Stone ed Ermanno Olmi, esperienze che lo hanno segnato profondamente. In attesa di un cameo nella serie Ligas prodotta da Sky, Raz lavora anche alla sua autobiografia e sogna nuovi viaggi, come quello lungo la leggendaria Ruta 40 in Argentina.

E il mondo dello spettacolo? “Se arriverà il progetto giusto, sono pronto” ha dichiarato senza dubbi.