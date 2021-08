GF Vip, Katia Ricciarelli pronta per il reality e promette scintille

editato in: da

Katia Ricciarelli, la carriera e gli amori della cantante lirica che festeggia 75 anni

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del GF Vip. Per mesi si sono rincorse voci sulla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini e alla fine la soprano ha accettato di buon grado. E anzi, come afferma in un’intervista al magazine Chi, promette scintille.

Finora l’ex moglie di Pippo Baudo e frizzante concorrente del Cantante Mascherato di Milly Carlucci (chi non l’ha amata nelle vesti di Giraffa?) non aveva commentato personalmente la sua scelta, ma adesso ha sciolto ogni riserva spiegando le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare l’offerta di Signorini. Se in un primo momento – quando ancora gli accordi non erano stati definiti – aveva persino frenato con un vago “ci sto pensando”, lasciando tutti col fiato sospeso, oggi la vulcanica Katia è più carica che mai e pronta per dare il meglio di sé: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, ha detto nell’intervista.

Sempre diretta e senza peli sulla lingua, non c’è dubbio che la Ricciarelli all’interno della Casa più spiata d’Italia si farà valere: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”. E ha aggiunto: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

Con la sua solita, pungente sagacia la soprano ha anche fatto un accenno alla sua vita sentimentale: “Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GF Vip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast”, ha detto.

Insomma, con Katia Ricciarelli nella Casa del GF Vip ne vedremo sicuramente delle belle. Dopo l’edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, quest’anno non solo il reality potrebbe essere il più lungo della storia (si parla addirittura di farlo proseguire fino alla prossima primavera), ma stando alle indiscrezioni potrebbe vantare nel cast altri nomi di un certo rilievo, a cominciare da Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento (anche lei a quanto pare nella scuderia di Signorini). Tra gli altri nomi figurano – per ora ipoteticamente – anche Giucas Casella, Totò Schillaci, Raffaella Fico, Soleil Sorgè, Alex Belli, Manila Nazzaro e perfino l’ex di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi.

Niente da fare per Raz Degan, che per mesi è stato indicato come potenziale concorrente del GF Vip 6. Anzi, il modello e attore ha commentato duramente queste indiscrezioni, con parole al vetriolo che hanno colpito molto i fan del reality di Signorini.