GF Vip, il gesto di Manila Nazzaro per la sua bambina mai nata

GF Vip 6: il cast ufficiale

Esistono dolori che non si superano, che rimangono lì – silenti – a logorarci dentro. È quello che è accaduto a Manila Nazzaro al GF Vip, ancora alle prese con il ricordo della bambina che aspettava dal suo compagno Lorenzo Amoruso e che, purtroppo, ha perso in un aborto spontaneo. L’ex Miss Italia si è lasciata andare all’ennesima confessione con Patrizia Pellegrino, nuova concorrente, che ha dimostrato una grande comprensione ed empatia.

GF Vip, il gesto di Manila Nazzaro

La showgirl ha più volte parlato del dramma vissuto per la perdita della bambina, cercata e desiderata ardentemente per completare quella famiglia che ha voluto formare con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Purtroppo, questo sogno non si è potuto realizzare, ma l’amore provato per quella creatura mai venuta al mondo non si è spento e non si perderà mai: “Sono un po’ giù, sono giornate un po’ così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre”.

L’annuncio dell’aborto spontaneo è avvenuto a fine 2020, quando – con il suo compagno – ha voluto rivelare al mondo di essere rimasta incinta ma di aver perso la sua bambina, che avevano già deciso di chiamare Greta: “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

A un anno da questa perdita terribile, che le ha causato uno strappo emotivo che ancora si porta dentro, Manila Nazzaro ha voluto ricordare la sua piccola e compiere un gesto simbolico che ha suscitato grande commozione. Con Patrizia Pellegrino, infatti, ha deciso di liberare un palloncino nell’aria, forse per raggiungere quell’anima che non ha mai conosciuto questo mondo ma che ha vissuto, e vive ancora, nel cuore dei suoi genitori.

L’amore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una delle coppie più affiatate della tv. Già grandi protagonisti di Temptation Island, i due hanno più volte dato prova della loro unione anche nel corso di quest’esperienza al GF Vip, dove Amoruso è entrato per trascorrere alcune ore insieme alla sua compagna e ribadirle di essere l’amore della sua vita.

L’ex calciatore era anche intervenuto per cercare di placare il dolore di Manila, ancora molto scossa per l’aborto e desiderosa di avere un altro figlio dopo i Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Amoruso l’ha invitata a dimenticare, a non colpevolizzarsi e a viversi la famiglia che hanno costruito insieme e che non avrebbe più bisogno di ulteriori conferme.