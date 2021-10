GF Vip, l’amore tra Amoruso e Manila Nazzaro: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Una nuova puntata ricca d’emozioni e di storie, quella del GF Vip dell’11 ottobre, che ha portato nella Casa una ventata di romanticismo e d’amore espresso sotto tutte le sue forme. A farci sognare è stato ancora Lorenzo Amoruso, che ha raggiunto la sua Manila in videomessaggio per ribadirle i sentimenti che prova per lei. Grande lezione anche da parte di Pago, che ha raggiunto la sua ex moglie Miriana Trevisan per una regalo che ha stupito tutti. Vediamo insieme cosa vi siete persi della diretta.

GF Vip, la lezione d’amore di Lorenzo Amoruso

Che Lorenzo Amoruso sia un uomo meraviglioso, era già apparso chiaro durante l’esperienza che ha fatto a Temptation Island con Manila Nazzaro. Eppure, l’ex calciatore è riuscito ancora a superarsi. Il videomessaggio che ha riservato alla sua fidanzata, una delle grandi protagoniste di quest’edizione del Grande Fratello, ha sciolto i cuori più duri.

Le sue parole d’amore sono una carezza per tutte, soprattutto per la sua compagna che è apparsa ancora provata per la perdita del bambino che portava in grembo e che avevano desiderato fortemente: “Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Dimentica, andiamo avanti, siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre!”.

Manila Nazzaro è già mamma di due bellissimi figli, Francesco Pio e Nicolas, che ha avuto dall’ex marito Francesco Cozza. Il suo desiderio di essere madre è però rimasto vivo in lei e ancora nutre la speranza di poter coronare questo sogno con Lorenzo Amoruso, col quale potrebbe sposarsi molto presto.

GF Vip, Miriana Trevisan incontra Pago

Una settimana non facile, quella che ha attraversato Miriana Trevisan, messa al centro dell’attenzione da un bacio innocente scambiato con Nicola Pisu. La showgirl ha nominato più volte il suo ex marito Pago, colui che – a suo dire – la conosce meglio di tutti. L’artista ed ex concorrente del GF Vip è quindi rientrato nella Casa per una sorpresa bellissima, che conferma come l’amore tra due persone non finisca ma si trasformi in qualcosa di diverso.

“Stai facendo un percorso bellissimo ma devi sorridere e ballare. Quando tu balli sei un angelo. Me lo disse anche Mike Bongiorno “lei è un angelo, mi raccomando”. Questi ultimi due anni sono stati particolari per tutti e due ci siamo aiutati a vicenda, sono successe cose gravi ma sono tutti fieri di te”.

La coppia, che è divisa ormai da anni, è rimasta in ottimi rapporti per amore del figlio Nicola. Il loro legame si è trasformato e ha lasciato spazio a un sentimento diverso da quello che li ha tenuti insieme durante il matrimonio. “Stiamo bene così”, ha dichiarato Pago, che ha riportato il sorriso sul volto della sua ex moglie, provata dalle tante discussioni che l’hanno vista protagonista all’interno della Casa.

Alfonso Signorini avverte Lulù Selassié

Quest’amore non s’ha da fare. Dopo settimane di patimenti, Alfonso Signorini è intervenuto per mettere le cose in chiaro su Manuel Bortuzzo e Lulù, chiedendo alla Principessa di rispettare le esigenze del suo compagno d’avventura senza stargli troppo addosso: “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”.

E Bortuzzo chiarisce: “Io mi sono lasciato andare di cuore all’inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere”.