GF Vip, Manila Nazzaro compie gli anni: la dedica romantica di Amoruso

GF Vip 6: il cast ufficiale

Amore e un pizzico di nostalgia della sua fidanzata, nelle parole di Lorenzo Amoruso, che ha voluto rinnovare i suoi sentimenti per Manila Nazzaro in occasione del suo compleanno festeggiato nella Casa del GF Vip come concorrente. L’ex Miss Italia ha deciso di fare la sua prima esperienza all’interno delle stanze più spiate d’Italia ma il suo pensiero è corso più volte alla sua famiglia, della quale ha anche parlato con i suoi compagni d’avventura.

Manila Nazzaro al GF Vip, la dedica di Lorenzo Amoruso

Nonostante la lontananza forzata, il cuore di Lorenzo Amoruso batte per la sua Manila in ogni momento. Per il suo compleanno, ha sfoderato una dedica di quelle che tutte vorremmo sentirci dire: “Tanti auguri Amore mio, anche se ora non siamo insieme avremo tempo per condividere la nostra vita poiché ho impiegato quasi una vita stessa per trovarti ma ne è valsa la pena. Ti amo Manila Nazzaro”.

La coppia è sempre stata molto affiatata, anche nei momenti più difficili come quelli che hanno vissuto a seguito della perdita del bambino che stavano aspettando e che desideravano fortemente, come aveva raccontato in un’intervista resa a Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo, e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza”.

La speranza di coronare questo sogno d’amore non si è ancora spento. Manila Nazzaro ha infatti dichiarato di essere pronta per una nuova prova e per allargare la famiglia che è già composta di due figli, Francesco Pio e Nicolas, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Il sogno è anche quello di sposare Lorenzo Amoruso, dal quale ha ricevuto la fatidica proposta.

Manila e Lorenzo, i più amati di Temptation Island

Come coppia, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno partecipato a Temptation Island, conquistando tutto il pubblico. Il loro amore non ha vacillato neanche per un momento e, anzi, l’ex calciatore ha solo consolidato la loro unione con uno slancio e una passione che hanno fatto sognare i telespettatori. Il prossimo passo non può essere che il matrimonio!