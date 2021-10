GF Vip, Alex Belli nel mirino della ex Mila Suarez: cosa ha detto

GF Vip 6: il cast ufficiale

Che cosa sta succedendo tra Alex Belli e Mila Suarez? Il primo ha diffidato l’ex compagna, che tuttavia ha trovato ugualmente il modo per cantargliene quattro, senza mai menzionare il suo nome. Prima di entrare al GF Vip 6, Belli ha preso una decisione drastica: diffidare la Suarez. Lo aveva fatto di proposito, per evitare che la modella potesse influire sulla sua popolarità all’interno della casa più spiata d’Italia.

Mila Suarez, la frecciata contro Alex Belli (e Delia Duran)

Nonostante per Belli sia un periodo d’oro – il suo percorso all’interno del GF Vip è indubbiamente apprezzato e la moglie Delia ha svelato che vorrebbero diventare presto genitori – la Suarez non vuole per nulla arrendersi. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha deciso di puntare il dito contro l’attore, lanciando anche delle accuse piuttosto pesanti.

“Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me. Con la sottoscritta hai dato il peggio“, non si è fatta alcuno scrupolo nello svelare determinati dettagli. “Poi tu la chiami moglie, anche se gira la voce che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te“. Alfonso Signorini si lascerà sfuggire questa occasione per offrire uno show impagabile al pubblico? Potrebbe essere costretto, soprattutto dalla questione legale.

GF Vip 6, il retroscena tra Belli, Suarez e Duran

La modella aveva già risposto alla diffida per le rime: “Premetto che, dopo essermi confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità. In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura”.

Tra l’altro, quando Mila Suarez era entrata al GF Vip, era avvenuto già un confronto. “Vorrei ricordare al Signor Gabelli e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontane anni luce dal mio stile di vita e al mio modo di essere”.

La Suarez aveva poi svelato persino dei dettagli curiosi sull’attore di CentoVetrine: il passato condiviso, si sa, rimane, ed è posto spesso al centro dell’attenzione quando si verificano questi disguidi. Rimane da capire l’incognita Signorini: Alfonso troverà un modo per offrire un confronto anche questa volta?