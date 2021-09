GF Vip 6, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si separano: la dedica romantica

editato in: da

GF Vip 6: il cast ufficiale

La Casa del GF Vip 6 apre il 13 settembre e per i concorrenti è arrivato il momento di salutare le famiglie. Per Manila Nazzaro, una delle grandi protagoniste della nuova edizione condotta da Alfonso Signorini, è iniziato il periodo di quarantena obbligatorio che precede l’ingresso dalla celebre porta rossa.

Fervono, dunque, i preparativi, ma per gli affetti più cari dei vipponi è anche un momento di separazione che non è sempre facile da affrontare. Per la Nazzaro, non è neanche la prima volta in un reality. L’ex Miss Italia ha già partecipato a Temptation Island, proprio con il suo compagno. I due formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, come hanno dimostrato durante la loro permanenza a Is Morus Relais. Manila è al suo debutto come concorrente del Grande Fratello nella versione riservata ai personaggi famosi.

I tanti mesi da trascorrere nella Casa potrebbe far vacillare l’amore che provano l’uno per l’altra, ma la loro unione è così forte da riuscire a superare proprio tutto, come dimostrano le parole di Amoruso su Instagram: “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GFVip 2021, poiché vige il protocollo anti COVID. Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità, non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire”. La replica della sua compagna non si è fatta attendere: “Sei la mia forza”.

La chiamata di Alfonso Signorini è arrivata dopo il grande dolore affrontato dalla coppia, che ha perso il bambino che Manila portava in grembo. La showgirl non ha voluto tenere nascosta quest’esperienza, con l’intento di essere d’esempio a tutte le donne che hanno vissuto il dramma dell’aborto, per farle sentire meno sole.

Il Grande Fratello Vip apre una nuova pagina della sua vita professionale, probabilmente un rilancio, dopo che ha dedicato gli anni della maturità a crescere la famiglia, senza il minimo cenno di pentimento. Con l’ingresso nel reality, Manila Nazzaro tenta una nuova carta per la sua carriera e per farsi conoscere dal pubblico in maniera più approfondita. La Casa potrebbe quindi rappresentare il posto giusto per conquistare gli spettatori con una parte nuova di se stessa, quella che conoscono in pochi.