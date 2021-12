GF Vip: Valeria Marini, la vera motivazione dietro la partecipazione al reality

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

Valeria Marini è una dei volti più amati della televisione italiana e sicuramente la regina dei reality show: con tre partecipazioni all’Isola dei Famosi, una nella versione spagnola Supervivientes, e ovviamente le tre al Grande Fratello Vip, la showgirl ha segnato un vero e proprio record. Il suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia però sarebbe legato a un’altra motivazione, ben più importante della semplice voglia di rimettersi in gioco.

Valeria Marini, perché sta partecipando al GF Vip

La biondissima ed esuberante showgirl è alla sua terza partecipazione al GF Vip: la Marini aveva già preso parte alla trasmissione durante la sua primissima edizione, dove si era classificata terza; poi era tornata nel loft di Cinecittà nel 2020, fortemente voluta da Alfonso Signorini alla sua prima volta alla conduzione.

Adesso Valeria ha nuovamente varcato la porta rossa della Casa: “Per me è come fare un rewind, tornare indietro e rinascere”, aveva detto al suo ingresso incontrando gli altri inquilini. Una scelta però che sarebbe stata dettata da motivazioni più alte rispetto alla semplice voglia di cimentarsi nuovamente nel gioco: secondo quanto riportato dal settimanale Oggi fonti a lei vicine hanno rivelato che “Valeria è in perfetta forma, è carica anche da un punto di vista mentale e mai come adesso può dare il meglio di sé”.

La showgirl, infatti, sta finalmente chiudendo un capitolo dolorosissimo della sua vita, una vicenda che finalmente si sta risolvendo nei migliori dei modi: la truffa ai danni della madre Gianna Orrù, con il rinvio a giudizio del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo. Per anni le due donne non si sono parlate, ma adesso che il loro rapporto si è ricucito Valeria Marini ha tutte le intenzioni di aiutarla in tutti i modi possibili, ridando alla madre almeno una parte di quei soldi e ancor più l’onore perso durante questi anni.

Valeria Marini, la madre truffata per 335 mila euro

Fu proprio tramite il settimanale Oggi che la Marini raccontò la truffa subita da sua madre Gianna Orrù e il dolore per quanto accaduto. La donna, oltre a perdere una somma di denaro considerevole, non ha parlato con la figlia per molti anni, cosa che si rimprovera ancora oggi.

“L’ho messa in guardia, ma era tardi – aveva raccontato la Marini -. Se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”.

“Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale – aveva confidato Gianna Orrù -. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui”.

Magari il nuovo ingresso servirà a riavvicinare ancora di più mamma e figlia e chissà, prossimamente, potremmo vedere la Orrù in studio per sostenere Valeria.