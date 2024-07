Valeria Marini “lotta” per il bouquet alle nozze di Simona Ventura: “Vergognosa”. Ma i fan la difendono

Fonte: Getty Images Valeria Marini

Nel weekend del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è filato tutto liscio, a partire dall’abito-jumpsuit della presentatrice, come ormai di consueto firmato Atelier Emé, fino all’organizzazione della cerimonia e della festa. Un dettaglio però è rimbalzato sui social generando divertimento e ilarità: il lancio del bouquet della sposa, che è finito nelle mani di… Valeria Marini! Solo che, stando al video e alla tempesta di commenti, sembrerebbe che la showgirl lo abbia strappato di mano a un’altra donna. È andata davvero così o ci diverte crederlo solo per questa gag oggettivamente irresistibile?

Il lancio del bouquet di Simona Ventura

Simona Ventura, come di consueto, ha lanciato il bouquet mentre si trovava di spalle. È la sorte a decidere quale amica single della sposa se lo ritroverà in mano e secondo la tradizione è destinata a sposarsi entro l’anno. Un piccolo rito che ha sempre suscitato ilarità, battute ironiche e gesti tra il serio e il faceto. Perché alla fine nessuno vuole sposarsi, nessuno crede a questa profezia ma molte sperano che la sorte consegni i fiori proprio a loro.

Una di queste, a quanto pare, è Valeria Marini. Nel video ripostato nelle Storie della sposa si sentono voci concitate e un commento deluso, estremamente divertente: “Ma l’hai preso tu o Albertina? Me lo avete distrutto”. Valeria Marini si è goduta questo trionfo e ha postato il bouquet su Instagram. Sui social intanto si è scatenata l’ilarità, perché a quanto pare Valeria avrebbe usato le “maniere forti” con questa Albertina per strapparle il bouquet di mano.

La scena della festa di matrimonio con megaparty in spiaggia è circolata ovunque e tutti hanno voluto dire la propria a riguardo. C’è chi sostiene che Valeria Marini questo magico bouquet lo abbia sottratto ad Albertina e chi invece no, ritiene fosse capitato subito in mano a lei. Il video è stato vivisezionato peggio di una moviola. C’è chi ritiene la showgirl “vergognosa” per essere pronta a tutto per quel bouquet e chi invece la trova irresistibile.

Ma alla fine, che ci sia stata una colluttazione o meno, è divertente pensare a Valeria Marini pronta a lottare con tutta se stessa per un bouquet perché la rende umana, vicina alle donne comuni che, per cliché – chi dice che sia la verità – non vedono l’ora di sposarsi. E poi una gag su cui creare meme è sempre una boccata d’aria fresca.

Le foto di Valeria Marini al matrimonio di Simona Ventura

Valeria ha scattato anche diverse foto, da sola, con gli altri invitati e gli sposi. Alla fine ha condiviso un reel su Instagram, con una dedica: Matrimonio stellare della SuperSimo. Ma anche in questo caso è stata bersagliata di commenti. Perché? Per l’elevato numero di filtri che ha applicato, che la fanno sembrare una superbambola senza l’ombra di una ruga.

D’altronde Valeria, o Valery, l’amiamo proprio per quello che è: una donna genuina, simpatica. E comunque al momento risulta single: chissà se troverà l’anima gemella proprio grazie ai fiori del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi…