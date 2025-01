Valeria Marini e Pamela Prati rivali in tv a Come prima più di prima: anticipazioni

Le due soubrette sarde di nuovo rivali in tv, come ai tempi del Bagaglino, nel nuovo show di Carlo Conti, che andrà in onda dopo Sanremo

Fonte: IPA Pamela Prati e Valeria Marini

Valeria Marini e Pamela Prati stanno per tornare protagoniste in tv. E rivali, come ai tempi del Bagaglino, lo storico varietà di Canale 5 che ha reso entrambe molto popolari negli anni Novanta. Le due soubrette sono state ingaggiate da Carlo Conti per il suo nuovo varietà Come prima più di prima, una sorta di mix tra Ora o mai più e Tale e Quale Show, sempre ideati dal presentatore Rai che da tempo porta avanti una brillante carriera come autore.

Valeria Marini e Pamela Prati a Come prima più di prima

Dopo il Festival di Sanremo partirà su Rai1 Come prima più di prima, il nuovo varietà ideato (e molto probabilmente anche condotto) da Carlo Conti. Stando a quanto rivela il settimanale Oggi sarebbero già state ingaggiate due soubrette: Valeria Marini e Pamela Prati. In onda tra marzo ad aprile, questo show inedito vedrà sfidarsi tra ballo, canto e recitazione un gruppo di showgirl desiderose di riprendersi la scena. La Marini e la Prati torneranno quindi ad essere rivali in tv, come in passato.

In una recente intervista Carlo Conti ha spiegato: “In primavera, invece di riproporre prodotti consolidati come I Migliori Anni e Top Dieci, col mio gruppo di lavoro abbiamo tirato fuori Come Prima Più Di Prima, una sfida tra soubrette che sono state grandi protagoniste del varietà, ma ora lavorano principalmente come opinioniste. Non sarà un talent show, ma uno show talent con una giuria che le voterà. Sarà una gara pepata”.

Al momento non si conoscono altri nomi del cast ma le candidate papabili sono davvero tante. Carmen Russo, Antonella Elia, Matilde Brandi, Justine Mattera, Gabriella Labate, Angela Melillo, Milena Miconi, Ramona Badescu, Nathaly Caldonazzo, Antonella Mosetti, Aida Yespica, solo per fare qualche nome. Tante le starlette che hanno animato il già citato Bagaglino ma anche Drive In e altri varietà televisivi.

La lite tra Valeria Marini e Pamela Prati

Valeria Marini e Pamela Prati oggi sono grandi amiche. O almeno così sostengono le dirette interessate. In passato però hanno avuto più di qualche screzio legato a una presunta rivalità sul lavoro. Nel 1996 le due hanno litigato al compleanno di Leo Gullotta arrivando addirittura alle mani. Spintoni, urla e tirate di capelli che hanno reso la serata decisamente indimenticabile.

Di quell’episodio aveva parlato tempo fa la Prati nel salotto di Caterina Balivo: “Adesso io e Valeria ci vogliamo bene, ci siamo chiarite, siamo amiche e sarde tutte e due. È stato un Eva contro Eva. Effettivamente io sono arrivata prima di lei. Se ci siamo tirate i capelli? Sì, ma ci siamo date anche qualche graffio, dai su diciamolo. Però ha portato molto bene. Ora ci siamo chiarite e lei mi ha detto ‘amore ti ho capito‘”.

La Marini aveva invece detto a La vita in diretta: “Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita ma era un po’ ossessionata da me in quel periodo. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni“.