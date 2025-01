Fonte: IPA Simona Ventura

Simona Ventura ha un legame speciale con il mondo dei reality. Il suo modo di condurre si sposa bene con format del genere e ha sempre ottenuto un buon successo di pubblico. Ora è pronta a tornare, in prima serata su Rai 2, e i fan non vedono l’ora.

Nuovo reality per Simona Ventura

Simona Ventura torna in prime time su Rai 2. Appuntamento fissato per l’autunno 2025, quando la vedremo con un nuovo reality show. Il titolo è ancora sconosciuto o, per meglio dire, non confermato. Si tratta infatti di un format olandese del 2023, dal titolo Het Onbekende, la cui traduzione sarebbe L’Ignoto.

I partecipanti accettano di cimentarsi in un’avventura dai tratti sconosciuti. Non conoscono infatti dettagli di alcun genere, né tantomeno data e ora d’inizio. Per questo motivo la segretezza in merito al programma è massima. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, però, si tratterebbe di un adventure game.

Come funziona

Poche le informazioni in merito, come detto. Si dovrebbe però procedere con una separazione dei concorrenti in due gruppi. Da un lato i famosi e dall’altro i non famosi. Una modalità che intriga, anche perché riuscire a battere i “privilegiati” della Tv è sempre qualcosa che attira il pubblico.

Durante il percorso si ritroveranno a fare i conti con una serie di dilemmi. Simona Ventura li spingerà a scegliere tra “noto” e “ignoto”. Ogni singola scelta influenzerà il corso della grande sfida.

L’obiettivo è quello di mettere a dura prova le capacità dei partecipanti, fisiche e mentali. Tutti saranno chiamati ad adattarsi a eventualità imprevedibili, gestendo la pressione e decidendo, consapevoli di farlo per sé e la squadra.

Come partecipare

Per quanto riguarda i Vip che prenderanno parte al nuovo reality condotto da Simona Ventura, ovviamente si condurranno delle trattative private. Differente il discorso per i non famosi, invece. Banijay ha avviato il percorso di casting, che sono rivolti a chiunque abbia un’età tra i 18 e i 60 anni.

A tutti verrà spiegato come le sfide si attueranno in giro per l’Italia. Si tratterà di un reality che in parte richiama Pechino Express, trattandosi di un adventure game on the road e registrato. Le riprese sono previste per marzo 2025 e la messa in onda, come detto, dovrebbe concretizzarsi in autunno.

Sul sito della casa di produzione si legge il seguente annuncio:

“Pensi di avere la tua vita in mano? Sei in grado di compiere ogni scelta che il destino ti mette davanti? Hai voglia di affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del Bel Paese? Se hai tra i 18 e i 60 anni, questo nuovo programma fa per te!”.