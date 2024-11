Da Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", Giovanni Terzi parla della moglie: "Lei mi ha salvato la vita. Non sarei felice come adesso"

Fonte: IPA Giovanni Terzi e Simona Ventura

Giovanni Terzi, ospite a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo il 16 novembre 2024, ha parlato del legame con Simona Ventura: la coppia è convolata a nozze nel 2024, dopo tanti anni d’amore. Una vera e propria rinascita, e alla conduttrice va un sentito gesto d’amore, perché è stata proprio lei ad averlo salvato dopo un periodo non facile.

Giovanni Terzi parla di Simona Ventura a Ciao Maschio

Giovanni Terzi, nelle anticipazioni della puntata di Ciao Maschio del 16 novembre 2024, risponde a una domanda precisa, posta dalla conduttrice Nunzia De Girolamo: “Come sarebbe oggi Giovanni Terzi se non avesse incontrato Simona Ventura?”. Capita a tutti di immaginare la propria vita sotto un’altra lente: è l’effetto sliding doors, quello che cambia definitivamente il corso degli eventi, senza se e senza ma. E per Terzi, è stata Simona Ventura.

“C’è stato un momento della mia vita, poco prima di conoscere Simona, dove è successa una cosa che non mi era mai capitata prima. Una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto, sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato di addormentarmi e non svegliarmi mai più. Avevo già due figli, quindi volevo proprio dire adesso basta, portami via”. Un periodo piuttosto difficile della sua vita, in cui però, poco dopo, è entrata Simona Ventura. Ed è stata lei a cambiargli la vita, per sempre, proprio con la sua presenza. “Lei mi ha salvato la vita. Quindi cosa sarei senza lei adesso non lo so, ma sicuramente posso dire che non sarei felice come adesso”.

L’amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sono sposati il 6 luglio 2024, al Grand Hotel di Rimini, meta tanto cara alla coppia e alla Ventura in particolare. La proposta di matrimonio era avvenuta in diretta a Ballando con le Stelle, nel 2023, quando entrambi erano in gara nel dance show di Milly Carlucci. Il loro rapporto è stato costruito non solo sulla fiducia, ma anche sulla verità. Sono stati ospiti a Domenica In da Mara Venier, insieme: “Ho detto subito a Simona, dopo 7-10 giorni, che io sono questa cosa qui, tutto questo casino qui. Lo stesso ha fatto lei e questa cosa ci ha cementato”.

Nonostante la gioia e la felicità, Giovanni Terzi ha affrontato un momento molto difficile: è affetto da dermatomiosite amiopatica. “La malattia mi limita molto: la mia capacità di respirare è quasi dimezzata rispetto a prima. Ho sempre troppo poco ossigeno nel sangue e questo mi espone costantemente al rischio di ischemie e di altre gravi conseguenze su cuore e cervello. Basta pochissimo perché la mia saturazione scenda sotto il valore limite di 90, che è un valore da ricovero urgente”, aveva raccontato il giornalista nel 2021. “È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare”. La Ventura gli è sempre stata vicina: “Io non c’ho pensato due volte, quando ho saputo di questa malattia, a buttarmi anima e corpo per stargli accanto e affrontare insieme questo percorso difficile”.