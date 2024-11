Simona Ventura su Bettarini: “Mi ha tradito molte volte, io ho ceduto una volta sola”

Fonte: IPA Simona Ventura e Stefano Bettarini

Lei è senza dubbio una delle regine della televisione italiana, amatissima dai fan e coccolata dalle emittenti che spesso se la contendono per i suoi ascolti record: stiamo parlando di Simona Ventura, protagonista ogni domenica mattina di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego.

Dietro al sorriso con cui la conduttrice si presenta sempre al suo pubblico però, ci sono le cicatrici del passato e soprattutto il ricordo dei tradimenti ripetuti che Simona avrebbe subito dall’ex marito Stefano Bettarini. La showgirl, che lo scorso 6 luglio è convolata a nozze con Giovanni Terzi, non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto per la fine di quel matrimonio che veniva visto da tutti come una favola moderna in cui, lei e Stefano, formavano una coppia affiatata, innamorata e super invidiata.

Simona Ventura ha “tradito solo una volta” Stefano Bettarini

Tuttavia, con il tempo, la relazione aveva rivelato delle crepe profonde, molto probabilmente create proprio dai tradimenti subiti: chi segue il Grande Fratello Vip ricorderà il caso esploso proprio dentro la Casa, quando Stefano Bettarini aveva rivelato al pugile Clemente Russo di aver tradito Simona con diverse donne, rivelando però anche un tradimento da parte della stessa Ventura.

Secondo quanto raccontato dall’ex calciatore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Bettarini è tornato sull’argomento nel tentativo di spiegare meglio i fatti e soprattutto la sua posizione, la fine del matrimonio con Simona non era stata dettata solo dai suoi tradimenti, bensì anche da quello che Simona aveva perpetrato nei suoi confronti e che lui aveva scoperto casualmente ingaggiando un investigatore.

La replica della conduttrice però non si era fatta attendere: “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe”, si era infatti difesa Simona che, ad oggi, sembra ormai aver voltato definitivamente pagina sulla triste vicenda ed è felice con il suo Giovanni Terzi, sposato lo scorso luglio, soprattutto perché ora suo marito ha bisogno più che mai di lei, del suo amore e del suo supporto.

Simona Ventura e la lotta con la malattia Giovanni Terzi

Archiviate le polemiche con Stefano Bettarini sulla causa primaria del loro divorzio, Simona aveva incontrato nuovamente l’amore quando aveva conosciuto Giovanni Terzi. La romantica proposta di matrimonio, totalmente inaspettata, era arrivata proprio durante una puntata della passata edizione di Ballando con le Stelle, dove entrambi stavano partecipando come concorrenti. Il sì era stato immediato e proprio lo scorso sabato, dopo che a Luglio i due sono convolati a nozze a Rimini con una bellissima festa da 200 invitati, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono tornati sul palco che fu per loro galeotto di Ballando con le Stelle come ballerini per una notte, accolti dagli applausi scroscianti del pubblico.

Tanta felicità però sembra essere purtroppo offuscata dai problemi di salute di Giovanni, affetto da una rara malattia ai polmoni, ovvero la dermatomiosite amiopatica, che dimezza la sua capacità polmonare e riduce l’apporto naturale di ossigeno a cuore e cervello, esponendolo al pericolo di improvvise ischemie.

Simona però, con la sua consueta forza d’animo, non perde la speranza e non lascia mai la mano del suo Giovanni, affrontando con amore e coraggio questa battaglia.