Simona Ventura, la proposta di Pier Silvio su Mediaset: “Sfida ambiziosa”

Fonte: IPA Simona Ventura

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate: è un dato di fatto. Nessuno ha mai dimenticato la sua performance nel corso degli anni all’Isola dei Famosi, tanto che il reality si è “spento”, fino a raccogliere giusto una manciata di spettatori. In televisione, la vedremo presto con Citofonare Rai2 insieme alla carissima amica Paola Perego, ma sembra che la Ventura sia contesa tra Rai e Mediaset. Potrebbe arrivare presto una proposta da Pier Silvio Berlusconi? Ecco cosa sappiamo sulle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore.

Simona Ventura a Mediaset, l’indiscrezione

Tra le conduttrici di punta del momento, Simona Ventura si conferma tra le più richieste: dopo essere convolata a nozze il 6 luglio 2024 a Rimini con il suo amato Giovanni Terzi, la nuova stagione televisiva si preannuncia scoppiettante per lei. Torna al timone di Citofonare Rai2 con l’amica e collega Paola Perego, ma non è l’unico progetto a cui parteciperà, perché, durante la presentazione dei Palinsesti Rai, è stato rivelato che condurrà un Adventure Game, presumibilmente nel 2025. Ed è anche tra le presenze fisse di Che Tempo Che Fa, in partenza dal 6 ottobre 2024 sul Nove.

Ma potrebbe aggiungersi un ulteriore progetto per lei. Secondo Alberto Dandolo per Oggi, infatti, Pier Silvio Berlusconi sarebbe ben felice di riportare la Ventura a Mediaset. “Una sfida ambiziosa su Canale5”, ma di cui si sa ben poco. “Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che Tempo Che Fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2. Ma prima di tutto, a settembre, andrà a Verissimo con il marito Giovanni Terzi per mostrare le immagini delle nozze. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale5″.

Le parole di Simona Ventura sull’Isola dei Famosi

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata un flop senza precedenti, tanto che una delle puntate ha registrato il record negativo di ascolti di sempre. Possiamo disquisire per ore sui motivi per cui nulla ha funzionato, ma la grande verità è che c’è una persona in grado di far rinascere il reality honduregno. E quella persona è Simona Ventura, conduttrice storica del format. Certo, non c’è alcuna indiscrezione né voce legata al suo ritorno, ma, quando a luglio la conduttrice si è lasciata andare a una dichiarazione, molti fan non hanno potuto fare altro che chiedere la sua presenza a gran voce.

“Non è un format usurato. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però, se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico”, aveva rivelato la Ventura a SuperGuidaTv. D’altra parte, il flop è stato ammesso dallo stesso Pier Silvio, che non si è detto soddisfatto dell’ultima edizione. Il nome “papabile” alla conduzione dopo Vladimir Luxuria rimane quello di Elenoire Casalegno, secondo le ultime indiscrezioni e le parole della stessa inviata (che ha preso il posto di Alvin). “Ci stiamo lavorando”. Chissà, allora, quale sarà il “progetto ambizioso” pensato da Mediaset per la Ventura.