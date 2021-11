GF Vip, Valeria Marini pronta ad entrare nella Casa: sarebbe un record

GF Vip 6: il cast ufficiale

Questa edizione del Grande Fratello Vip mira ad essere davvero da record. Oltre ad attestarsi come la più lunga di sempre, vista la decisione dell’emittente di arrivare sin quasi alla prossima primavera, potrebbe accogliere una concorrente d’eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la celebre porta rossa starebbe per aprirsi davanti a Valeria Marini.

Valeria Marini al GF Vip (per la terza volta)

A lanciare la bomba è il settimanale Oggi, che sulle sue pagine torna a parlare delle possibili new entry che andranno ad arricchire il cast del GF Vip. Ai tanti nomi spuntati nelle ultime settimane, ora si aggiunge quello della bombastica Valeria Marini. La showgirl sarebbe pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, per “dare linfa alle dinamiche, ormai ridotte ai teatrini di Alex Belli e Soleil Sorge” – si legge sul magazine. In effetti, di recente le vicende degli inquilini del reality show hanno iniziato un po’ a languire, e si sente proprio il bisogno di dare una scossa.

Chi meglio della Marini? La sua sarebbe una presenza già collaudata. Ed è proprio per questo che, se l’indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, segnerebbe un vero record: Valeria diventerebbe concorrente del GF Vip per la terza volta. Aveva già preso parte alla trasmissione durante la sua primissima edizione, dove si era classificata terza. Poi era tornata davanti alle telecamere di Canale 5 nel 2020, voluta da Alfonso Signorini alla sua prima volta alla conduzione. Che sia giunta l’ora di fare nuovo ingresso nella Casa di Cinecittà, per la showgirl?

Un altro indizio è arrivato di recente da Casa Chi, il web show che aveva dato la parola ad uno degli autori del reality. In quell’occasione, avevamo appreso che la produzione era alla ricerca di una bionda bombastica, caratteristiche rappresentate appieno dalla Marini. Resta da capire quando dovrebbe entrare al GF Vip. In questi giorni Valeria si sta infatti riprendendo da un intervento all’occhio, per un problema occorsole mentre partecipava a Supervivientes. Probabilmente le servirà ancora un po’ di tempo per una completa ripresa.

GF Vip, arrivano nuovi concorrenti

Valeria Marini non sarebbe comunque l’unica new entry del GF Vip. Dobbiamo ricordare che questa edizione è stata prolungata fino al prossimo 14 marzo 2022, quindi tra qualche settimana arriveranno nuovi concorrenti per movimentare un po’ la situazione all’interno della Casa. Molti sono i nomi che, nel corso dei giorni, sono emersi sul web. I più quotati? Uno è quello di Antonella Fiordelisi, che ha suscitato scalpore a causa del suo legame con Fabrizio Corona – quest’ultimo è stato tirato in ballo di recente nelle dinamiche intervenute tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Si è parlato molto anche di Adelaide De Martino, bellissima sorella di Stefano: la giovane, seppure lontana dal mondo dello spettacolo, è diventata una vera star su Instagram. Acquisita notorietà per via del fratello, ha poi saputo conquistare i suoi fan e oggi in molti aspettano con ansia di scoprire se davvero entrerà al GF Vip. Insomma, il cast del reality show dovrebbe acquisire diversi nuovi inquilini, tuttavia non li scopriremo davvero prima di qualche settimana ancora.