GF Vip, attese due new entry: c’entra (ancora una volta) Corona

GF Vip 6: il cast ufficiale

Presto il cast del Grande Fratello Vip si arricchirà di nuovi personaggi, per movimentare un po’ le acque all’interno della Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni sono stati fatti due nomi in particolare, due personaggi già conosciuti che potrebbero portare un po’ di scompiglio. E nella scelta di uno di loro potrebbe esserci lo zampino di Fabrizio Corona, che pare abbia già avuto modo di “introdursi” in alcune vicende tra coinquilini.

GF Vip, in arrivo due new entry

Già da un po’ di tempo si parla di qualche nuovo arrivo nel cast del GF Vip, come d’altronde era successo anche lo scorso anno. Sono due i personaggi al momento candidati per entrare nella Casa di Cinecittà, forse addirittura già nel corso della prossima puntata dello show, venerdì 22 ottobre. Il primo nome è quello di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani: sebbene lontano dal mondo dello spettacolo, abbiamo avuto modo di conoscerlo proprio grazie alla showgirl, che ne ha parlato tantissimo.

Se il suo arrivo potrebbe rendere decisamente più dinamico il GF Vip (come non ricordare gli urletti della Cipriani al pensiero di rivedere il suo compagno?), non si può certo dire che la seconda new entry sia da meno. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, che solo qualche giorno fa abbiamo visto come ospite a Scherzi a Parte – e che proprio dietro le quinte della trasmissione avrebbe avuto una brutta lite con Elisabetta Gregoraci. Il suo nome era già stato fatto da Sophie Codegoni, che ai suoi coinquilini aveva rivelato del provino particolarmente buono dell’ex schermista e influencer.

GF Vip, lo zampino di Fabrizio Corona

Cosa c’entra in tutto questo Fabrizio Corona? Di recente, la Fiordelisi è stata avvistata in compagnia di suo figlio Carlos, con il quale pare ci sia un flirt. Viene dunque facile pensare che dietro il suo ingresso nella Casa del GF Vip possa esserci di nuovo il suo zampino. Di nuovo, perché pare che l’ex re dei paparazzi abbia già avuto modo di movimentare le dinamiche del reality show. Nelle scorse settimane, infatti, Soleil Sorge aveva accusato Sophie di essere d’accordo con Corona su ciò che avrebbe dovuto fare durante la sua permanenza a Cinecittà.

Accuse che la Codegoni (che tempo addietro si era scattata diverse foto con Fabrizio) ha rispedito subito al mittente. Anzi, è stata lei stessa, a quel punto, a dire che Soleil aveva un copione scritto a tavolino su come comportarsi nella Casa. Insomma, sono volati stracci. E non solo: qualche giorno dopo Giulia, la fidanzata di Gianmaria, ha inviato un videomessaggio registrato (così sembrerebbe) proprio nel salotto di Fabrizio Corona. Il mistero si fa sempre più fitto, mentre le dinamiche al GF Vip si arricchiscono di sottotrame che incuriosiscono il pubblico.