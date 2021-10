Valeria Marini operata a Roma: come sta adesso

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

Valeria Marini non è una donna che si arrende. La showgirl si è infatti sottoposta a un delicato intervento a un occhio, come lei stessa ha rivelato su Instagram, dal quale si sta riprendendo molto rapidamente. A rimetterla in sesto sarebbe stato il professor Apolloni all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. La benda sull’occhio destro non ha lasciato spazio a dubbi.

Valeria Marini, come sta dopo l’intervento

Stando alle prime dichiarazioni rese sui suoi social, sembrerebbe che Valeria Marini si stia riprendendo bene dall’operazione che ha dovuto subire per sistemare la retina. Oltre all’affetto ricevuto dai fan, la showgirl è stata sostenuta anche dall’amico Alfonso Signorini che ha usato uno dei suoi motti per tirarle su il morale: “Torni meglio di prima, con la retina star stellare“. Gli ha fatto eco la sua collega Pamela Prati, con la quale ha condiviso una grossa parte della sua carriera: “Stella bionda del mio cuore, sei una donna forte come la nostra terra, andrà tutto bene. Ti voglio un mondo di bene, tua Pamy”.

La loro amicizia è rimasta quindi intatta, nonostante i tanti anni che sono passati dal loro ultimo spettacolo insieme. Le strade si sono divise, ma l’affetto che le ha legate è rimasto.

A confermare di essere in rapida ripresa è stata proprio lei, specificando come l’operazione sia andata davvero bene. La showgirl è tornata a far parlare di sé ben prima di quest’episodio che ha riguardato la sua salute. Ha infatti intercettato Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma, con il quale ha scattato un divertente selfie che ha fatto il giro del web.

Valeria Marini e gli impegni in tv

Dopo il successo riscosso a Supervivientes, di cui è stata protagonista assoluta, Valeria Marini è tornata in televisione per il divertente scherzo che ha subito a Scherzi a Parte. Ha infatti temuto di dover prestare il volto a una bambola gonfiabile dall’aspetto non gradevole, messa peraltro in vendita online senza il suo consenso. Fortunatamente, il tutto si è concluso con un sospiro di sollievo da parte di tutti e della diretta interessata, già in agitazione per quello che sarebbe potuto succedere dopo.