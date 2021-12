GF Vip, Miriana Trevisan dimentica Nicola Pisu con Biagio

GF Vip 6: il cast ufficiale

Miriana Trevisan ha voltato pagina. Dopo le prime settimane trascorse con Nicola Pisu, con il quale ha instaurato un rapporto d’amicizia speciale, la concorrente del GF Vip ha deciso di viversi il suo percorso in autonomia, senza dover dipendere da nessuno. Sono stati i nuovi ingressi nella Casa a sconvolgere gli assetti del gruppo, soprattutto quello di Biagio D’Anelli, che avrebbe già conquistato l’ex ragazza di Non è la Rai.

GF Vip, le prime tenerezze tra Miriana e Biagio

Il mese di dicembre sembra quindi essere iniziato nel migliore dei modi, per i due concorrenti, che hanno condiviso alcuni momenti molto speciali nella nuova sistemazione all’interno delle camere da letto. Biagio non ha così perso tempo e si è subito lanciato all’interno delle dinamiche del gioco, facendo una conoscenza un po’ più approfondita di Miriana.

La Trevisan, oltretutto, è sempre più al centro delle discussioni e non solo per il piccolo flirt avuto con Nicola Pisu – ormai uscito dalla Casa da tempo – ma anche per il confronto durissimo con Soleil Sorge avuto in puntata. I due concorrenti si sono svegliati nello stesso letto, assegnato a Biagio secondo un nuovo schema, con una sistemazione che potrebbe certamente favorire una nuova amicizia.

Chi è Biagio D’Anelli

L’ingresso di Biagio D’Anelli è stato uno di quelli della seconda tornata di concorrenti, selezionati in vista dell’allungamento del programma fino a marzo. Per lui, comunque, non si tratta di una prima volta all’interno dello show, poiché aveva partecipato anche all’edizione numero 11, quella non vip.

Si è poi fatto conoscere come opinionista nei vari programmi di Barbara D’Urso, dei quali è stato ospite fisso, senza risparmiare commenti anche su alcuni dei concorrenti che ha ritrovato proprio tra le mura di Cinecittà. Ora che i riflettori sono puntati su di lui, il discorso è cambiato. Dovrà infatti dimostrare di essere un inquilino all’altezza di questo ruolo e provare a scalfire il grande gruppo che si è formato in queste settimane.

Per emergere, dovrebbe un po’ insinuarsi tra Soleil e Alex, teste di serie di quest’edizione (si parla solo di loro) e creare nuove dinamiche interessanti. Se non altro per arrivare fino al 14 marzo 2022, data fissata per la conclusione del reality.